Miłość i nadzieja, odcinek 354: Naciye nakryje Silę i Kuzeya w łóżku! Przerwie im namiętne chwile - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 354 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila w końcu wróci z Kuzeyem do domu, gdyż dłużej nie będzie musiała ukrywać się u Feraye. Tym bardziej, że Bahar podpisze papiery rozwodowe, mimo iż Cavidan ostatecznie jej to odradzi, gdy odkryje, że wcale się nie rozstali! A wszystko przez to, że zobaczy swoją córkę na werandzie u ciotki Bozbeya, przez co stanie się dla niej jasne, że tym razem to one padły ofiarami ich intrygi. I oczywiście, o wszystkim zawiadomi Bahar, z którą nakryje ich w lesie na schadzce. Jednak to nie sprawi, że żona Kuzeya zmieni zdanie co do rozwodu! A wręcz przeciwnie!

I dzięki temu w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Sila i Kuzey w końcu będą mogli być razem, gdyż już nic i nikt nie będą stali im na przeszkodzie. Przynajmniej tak im się będzie wydawać. Ale prawda okaże się jednak brutalniejsza! Jednak już nie ze strony Bahar i Cavidan, ale Naciye, która nie będzie mogła pogodzić się z obecnością Sili nie tylko w jej domu, ale i sypialni Kuzeya!

Naciye wtargnie do sypialni Kuzeya w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" natychmiast postanowi to przerwać. Szczególnie, że dla niej Kuzey wciąż będzie mężem Bahar, przez co nie zgodzi się, aby w tym czasie był z Silą. I oczywiście, czym prędzej zdecyduje się przerwać im namiętne chwile! I choć Hulya i Yildiz, które w przeciwieństwie do niej będą im kibicować, gdyż będą wiedziały, jak się kochają, spróbują ją powstrzymać, to Naciye nie odpuści!

Szczególnie, gdy w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" nakryje ich w jednym łóżku, co będzie dla niej ogromnym szokiem! Zdradzamy, że Naciye jednak wedrze się do środka sypialni Kuzeya, gdzie zobaczy wtulonych w siebie zakochanych. I tak tego nie zostawi!

Matka Kuzeya nie pozwoli mu być z Silą w 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye, po swoim szokującym odkryciu, wróci z powrotem na korytarz do Hulyi i Yildiz, którym o wszystkim opowie. Matka Kuzeya będzie tak głośno komentować całą tą sytuację i z jej powodu wyrażać swoje niezadowolenie, że aż obudzi zakochanych, którzy akurat spróbują się do siebie zbliżyć. Tyle, że przez nią nie będą mogli, bo jej uwagi poważnie zmartwią Silę, która przerwie ich igraszki!

W 354 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ukochana wyśle Kuzeya do matki, która po jego wyjściu będzie triumfować, gdyż finalnie nie dopuści do ich zbliżenia i nie będzie mieć sobie tego za złe. A wręcz przeciwnie, gdyż ogromnie będzie się z tego cieszyć. Ale nie na długo, gdyż to i tak nie sprawi, że jej syn zrezygnuje z miłości! A skoro nie będzie mógł cieszyć się nią we własnym domu, to postanowi się przeprowadzić tam, gdzie już nikt i nic nie stanie na drodze ich szczęścia!