Miłość i nadzieja, odcinek 351: Intryga Sili i Kuzeya wyjdzie na jaw! Zaskoczą ich w domu Feraye - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 351 - czwartek, 11.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 351 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" szczęśliwy Kuzey przyleci do Sili jak na skrzydłach, gdyż ich intryga przeciwko Bahar i Cavidan się powiedzie! Żona i teściowa Bozbeya nie tylko uwierzą w ich rozstanie i odejście Sili, ale także zgodzą się na warunki prawnika w kwestii rozwodu, dzięki czemu zakochani będą triumfować! Ale nie na długo?

Wszystko skomplikuje się, gdy w 351 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey zjawi się w domu Feraye, gdzie wcześniej ukryje Silę. A to dlatego, że w tym samym czasie zjawią się tam także Bahar z Cavidan, które poproszą ją o pomoc przy sprawdzeniu papierów rozwodowych. I choć kobieta poprosi Sedę, aby ostrzegała przed nimi zakochanych, to jednak pokojówka tego nie zrobi!

Seda nie ostrzeże Sili i Kuzeya przed Bahar i Cavidan w 351 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I przez to, w 351 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" będzie o krok od ich spotkania, gdyż szczęśliwi i wtuleni w siebie Sila z Kuzeyem wyjdą na werandę, gdzie także będą już siedzieć Feraye z Cavidan i Bahar. Bozbey zacznie mówić ukochanej czułe słówka, co od razu usłyszy i jego żona, która bez trudu rozpozna jego głos!

I momentalnie w 351 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" odwróci się w kierunku, z którego będzie go słyszeć, czym wprawi Feraye w spore zakłopotanie, gdyż kobieta wówczas zda sobie sprawę, że Seda nie wykonała jej polecenia! I zupełnie nie będzie wiedzieć jak się zachować, gdy Bahar o niego zapyta!

Sila i Kuzey w ostatniej chwili unikną zdemaskowania w 351 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale na szczęście, w 351 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bozbey ją w tym wyręczy, gdyż Sila w ostatniej chwili zobaczy matkę i siostrę i go odciągnie, dzięki czemu Bahar ich nie zauważy! A Kuzey szybko się poprawi, zmoduluje swój głos i wyjdzie do nich tak, jak gdyby nic się nie stało. Natomiast Feraye uda zaskoczoną jego obecnością, tak jakby dopiero przyszedł, dzięki czemu Bahar i Cavidan i na to się nabiorą. Szczególnie, że od razu zacznie wypytywać i je!

- Co tu robicie? - zapyta chłodno.

- Przyszłyśmy porozmawiać z panią Feraye o sprawach rozwodowych. Chciałam, żeby ktoś dopilnował, by Bahar nie została pokrzywdzona - wyjaśni mu Cavidan.

- Rozumiem. W porządku - odpowie Bozbey.

Jednak już chwilę później w 351 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" przerzuci się na temat ich rozwodu, czym już w ogóle uśpi ich czujność! A zwłaszcza Cavidan, która nawet nie zauważy, jak przy wstawaniu do wyjścia wypadnie jej z płaszcza telefon, który Kuzey od razu ukryje pod jej siedzeniem!

- Ciociu, jak skończysz przygotowywać umowę, prześlij mi kopię, dobrze? - zwróci do Feraye.

- Oczywiście... Postaram się, by wszystko było zgodne z prawem i uczciwe wobec obu stron - odpowie, po czym spojrzy się w kierunku Bahar - Możesz być spokojna. Zadbam o to, by dokument zabezpieczał cię jak najlepiej, na co szczęśliwa kobieta kiwnie głową, a następnie wraz z równie zadowoloną i niczego nieświadomą matką, udadzą się do wyjścia.