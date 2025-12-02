Miłość i nadzieja, odcinek 349: Rozstanie Sili i Kuzeya! Bahar i Cavidan będą triumfować, ale ich radość nie potrwa długo - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 349 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan i Bahar zjawią się przed rezydencją Kuzeya, gdzie żona Bozbeya umówi się z nim na rozmowę w sprawie ich rozwodu. Matka i córka wkroczą na podwórko, po czym schowają się za ścianą, gdy obie zauważą smutną i zamyśloną Silę, siedzącą na balkonie. Szczególnie, że jej widok od razu zwróci ich uwagę!

- Czy ona… płacze? - spyta Cavidan.

- Wygląda na to, że tak - odpowie zadowolona Bahar.

Ale tylko na chwilę, gdyż zaraz w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dołączy do niej także i Kuzey. A one zaczną przysłuchiwać się ich rozmowie, która będzie wskazywać na ich rozstanie!

- Sila, co robisz tutaj sama? - zapyta ją Kuzey.

- Ciocia Naciye ma rację, Kuzeyu... Nie chcę, żeby ktokolwiek mówił, że rozbijam czyjeś małżeństwo - przyzna "zasmucona" Sila.

- A co nas obchodzi, co mówią inni? - zapyta ją Bozbey.

- Kuzey… twoja renoma może na tym ucierpieć. Ludzie są okrutni. Twoja kancelaria też odczuje konsekwencje - wyjaśni mu ukochana.

- Chcesz się poddać? Tak od razu? - dopyta ją.

- Nie poddać.. Mówię tylko, że… powinniśmy zrobić sobie przerwę - wyzna mu Sila.

Plan Sili i Kuzeya powiedzie się w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W tym momencie w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey mocno się zdziwi. W zupełnym przeciwieństwie do Bahar, która już zacznie triumfować, gdyż wszystko będzie wskazywać na to, że jego związek z Silą się nie udał!

- Jaką przerwę? O czym ty mówisz? - zapyta ją Kuzey.

- Bądźmy przez jakiś czas osobno... To moja ostateczna decyzja - zapowie Sila.

Chwilę później w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" na werandzie pojawi się i Yilidz, która dostrzeże Bahar i Cavidan i ogromnie się ucieszy, Tym bardziej, że staną się one świadkami całego przedstawienia, które oczywiście wezmą na poważnie, gdyż nie będą świadome, że to zwykły podstęp, gdyż Kuzey i Sila postanowili załatwić je ich własną bronią!

– Doskonale… już są... Zobaczą całe przedstawienie - ucieszy się Yildiz, po czym od razu wyśle wiadomość i do Kuzeya.

Cavidan i Bahar dadzą się nabrać na rozstanie Sili i Kuzeya w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I dzięki temu w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" szczęśliwi Sila i Kuzey będą kontynuować swoje przedstawienie, a Bahar i Cavidan łykać każde ich słowo!

- Wrócę do Bursy, Kuzeyu... To będzie najlepsze dla nas obojga - postanowi Sila.

- I jak długo ta przerwa potrwa? - zapyta "załamany" Kuzey.

- Tak długo, jak będzie trzeba! - krzyknie jego ukochana.

I wtedy w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" już obie będą triumfować! Tyle tylko, że ostatecznie to nie one wyjdą z tego zwycięsko, a Sila z Kuzeyem, gdyż to właśnie oni finalnie zyskają to, czego będą chcieli!

- Zobacz, Bahar! Rozstali się już pierwszego dnia! - powie radośnie Cavidan, na co i Bahar triumfalnie się uśmiechnie. Tym bardziej, iż nie będzie świadoma, że była to jedynie scenka odegrana specjalnie dla nich, bo tak naprawdę Sila i Kuzey wcale się nie rozstaną!