Miłość i nadzieja, odcinek 349: Rozstanie Sili i Kuzeya! Bahar i Cavidan będą triumfować, ale ich radość nie potrwa długo - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 349 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2
W 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan i Bahar zjawią się przed rezydencją Kuzeya, gdzie żona Bozbeya umówi się z nim na rozmowę w sprawie ich rozwodu. Matka i córka wkroczą na podwórko, po czym schowają się za ścianą, gdy obie zauważą smutną i zamyśloną Silę, siedzącą na balkonie. Szczególnie, że jej widok od razu zwróci ich uwagę!
- Czy ona… płacze? - spyta Cavidan.
- Wygląda na to, że tak - odpowie zadowolona Bahar.
Ale tylko na chwilę, gdyż zaraz w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dołączy do niej także i Kuzey. A one zaczną przysłuchiwać się ich rozmowie, która będzie wskazywać na ich rozstanie!
- Sila, co robisz tutaj sama? - zapyta ją Kuzey.
- Ciocia Naciye ma rację, Kuzeyu... Nie chcę, żeby ktokolwiek mówił, że rozbijam czyjeś małżeństwo - przyzna "zasmucona" Sila.
- A co nas obchodzi, co mówią inni? - zapyta ją Bozbey.
- Kuzey… twoja renoma może na tym ucierpieć. Ludzie są okrutni. Twoja kancelaria też odczuje konsekwencje - wyjaśni mu ukochana.
- Chcesz się poddać? Tak od razu? - dopyta ją.
- Nie poddać.. Mówię tylko, że… powinniśmy zrobić sobie przerwę - wyzna mu Sila.
Plan Sili i Kuzeya powiedzie się w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!
W tym momencie w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey mocno się zdziwi. W zupełnym przeciwieństwie do Bahar, która już zacznie triumfować, gdyż wszystko będzie wskazywać na to, że jego związek z Silą się nie udał!
- Jaką przerwę? O czym ty mówisz? - zapyta ją Kuzey.
- Bądźmy przez jakiś czas osobno... To moja ostateczna decyzja - zapowie Sila.
Chwilę później w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" na werandzie pojawi się i Yilidz, która dostrzeże Bahar i Cavidan i ogromnie się ucieszy, Tym bardziej, że staną się one świadkami całego przedstawienia, które oczywiście wezmą na poważnie, gdyż nie będą świadome, że to zwykły podstęp, gdyż Kuzey i Sila postanowili załatwić je ich własną bronią!
– Doskonale… już są... Zobaczą całe przedstawienie - ucieszy się Yildiz, po czym od razu wyśle wiadomość i do Kuzeya.
Cavidan i Bahar dadzą się nabrać na rozstanie Sili i Kuzeya w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!
I dzięki temu w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" szczęśliwi Sila i Kuzey będą kontynuować swoje przedstawienie, a Bahar i Cavidan łykać każde ich słowo!
- Wrócę do Bursy, Kuzeyu... To będzie najlepsze dla nas obojga - postanowi Sila.
- I jak długo ta przerwa potrwa? - zapyta "załamany" Kuzey.
- Tak długo, jak będzie trzeba! - krzyknie jego ukochana.
I wtedy w 349 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" już obie będą triumfować! Tyle tylko, że ostatecznie to nie one wyjdą z tego zwycięsko, a Sila z Kuzeyem, gdyż to właśnie oni finalnie zyskają to, czego będą chcieli!
- Zobacz, Bahar! Rozstali się już pierwszego dnia! - powie radośnie Cavidan, na co i Bahar triumfalnie się uśmiechnie. Tym bardziej, iż nie będzie świadoma, że była to jedynie scenka odegrana specjalnie dla nich, bo tak naprawdę Sila i Kuzey wcale się nie rozstaną!