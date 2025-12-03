Miłość i nadzieja, odcinek 350: Sromotna porażka Bahar! Tak załatwią ją Sila z Kuzeyem - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 350 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 350 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar poniesie sromotną klęskę, gdyż Sila i Kuzey załatwią ją i Cavidan w dokładnie taki sam sposób, w jaki one wcześniej manipulowały nimi! Zdradzamy, że zakochani urządzą scenę udawanego rozstania na oczach i uszach żony i teściowej Bozbeya, aby one mogły pomyśleć, że tuż po ich wypędzeniu z jego rezydencji im nie wyszło. I tak faktycznie się stanie, gdyż obie dadzą się nabrać na to, że Sila i Kuzey już nie są razem!

A zakochani nie zrobią tego bez powodu, gdyż w ten sposób będą chcieli wpłynąć na Bahar, aby ona mogła podpisać papiery rozwodowe. I w 350 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" tak właśnie się stanie, gdyż za radą matki, żona Kuzeya na wszystko się zgodzi i to bez żadnych emocji! Tym bardziej, że Cavidan będzie przekona, że po tym zachowaniu Bozbey spojrzy na nią inaczej i sam będzie chciał do niej wrócić. Szczególnie, gdy nie będzie już przy nim Sili, która zachowa się względem niego zupełnie inaczej jak teraz Bahar!

- Słuchaj mnie uważnie... Cokolwiek powie Kuzey, zaakceptuj to. Zachowuj się inaczej niż Sila. Spokojnie. Łagodnie. Nie podnoś głosu, nie rób scen. Nie obwiniaj jej. Nie oskarżaj. Nie płacz... Jeżeli powie, że chce rozwodu, zgódź się... Pokaż mu, że jesteś dojrzała! Potem odbudujecie wszystko od nowa. Z czasem wróci do ciebie, zobaczysz. Sila już zrozumiała, że przegrała, dlatego odeszła. Masz teraz wolną drogę do Kuzeya... Używaj słodkich słów. Dobrze? Mów miło, delikatnie. Mężczyźni to lubią - doradzi jej przed wejściem matka.

Tak Cavidan doprowadzi do porażki Bahar w 350 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w 350 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar dokładnie tak się zachowa, co niezwłocznie zakomunikuje także i swojej matce, która będzie czekać na nią przed gabinetem Kuzeya.

- Tak, cierpiałam. I wiem jedno: tego nie da się już naprawić. Zakończmy to. Rozwiedźmy się. Rozstańmy się bez skandalu i bez walki. Pokojowo. Podpiszę wszystkie dokumenty. Wyślij papiery jutro. Jeśli to wszystko, pójdę już - zakomunikuje mu Bahar, po czym faktycznie wyjdzie.

I oczywiście w 350 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" będzie ogromnie dumna z córki, gdyż będzie przekonana, że teraz wszystko pójdzie tak, jak przewidziała. Jednak wówczas jeszcze nie będzie świadoma, w jakim jest błędzie!

- I jak? Co się dzieje? - zapyta ją Cavidan.

- Zrobiłam tak, jak mówiłaś. Zgodziłam się na wszystko - przyzna jej Bahar, na co jej matka ogromnie się ucieszy.

Wielkie zwycięstwo Sili i Kuzeya w 350 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Tyle tylko, że w 350 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" prawdziwymi wygranymi okażą się jednak Sila z Kuzeyem, gdyż to właśnie oni koncertowo je rozegrają! Zakochani ugrają dokładnie to, czego będą chcieli i dzięki temu w końcu będą mogli być razem, bo już nic nie będzie stać im na drodze!

- Już po wszystkim, kochanie. Bahar zgodziła się na rozwód. W końcu będziemy razem - napisze do Sili tuż po tym jak Bahar wyjdzie z jego gabinetu.

I w tym momencie w 350 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" na twarzy Sili pojawi się ogromny uśmiech, dokładnie tak samo jak i u Kuzeya! I nic dziwnego, gdyż to właśnie oni wyjdą zwycięsko z taje batalii, a Bahar i jej matka poniosą sromotną klęskę, wpadając we własne sidła!