M jak miłość, odcinek 1899: Tak Artur wreszcie dowie się, że Agnes jest jego córką! Słowa Marysi będą dla niego wstrząsem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w 2025 roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1899 odcinku "M jak miłość" Artur w końcu domyśli się, że Agnes jest jego córką! Mimo iż będzie szło mu to bardzo opornie, bo lekarz w ogóle nie połączy kropek i nie pomyśli, że jego dawna ukochana Elsa Meyer mogła nagle zerwać ich kontakt i wyjechać, właśnie dlatego, że zaszła z nim w ciążę. Szczególnie, że wówczas oboje byli bardzo młodzi i dopiero zaczynali swoje kariery, a dziecko wszystko by zmieniło, czego dawna ukochana Rogowskiego chciała mu oszczędzić.

Jednak po latach jej córka zjawiła się w Grabinie, ale Arturowi nawet przez myśl nie przeszło, iż mógłby być jej ojcem. Mimo tego, że po śmierci matki ogromnie chciała go poznać, a nawet przywiozła mu od niej listy, których ona nigdy mu nie wysłała. Ale w 1899 odcinku "M jak miłość" Rogowski w końcu zacznie podejrzewać, że Rotke faktycznie mogłaby być jego córką. Szczególnie, że po jej ucieczce z domu Mostowiaków po odnalezieniu jej przez nieobliczalnego Martina (Paweł Izdebski) zacznie się o nią straszliwie martwić!

Marysia w 1899 odcinku "M jak miłość" utwierdzi Artura w tym, że jest ojcem Agnes!

I wtedy w 1899 odcinku "M jak miłość" w końcu przyjdzie mu na myśl, że faktycznie mógłby być ojcem Agnes! I choć Rogowski nie będzie tego jeszcze w 100% pewny, to jednak postanowi podzielić się swoimi podejrzeniami z Marysią. Ale w przeciwieństwie do niego jego żona nie będzie mieć żadnych wątpliwości, że Rotke jest jego córką!

- Może zwariowałem, przecież nic się nie zgadza - daty, wyjazd Elsy - ale… Czy to możliwe, że… - zacznie zastanawiać się Artur, ale pewna tego Marysia od razu go w tym utwierdzi - Myślę, że nie zwariowałeś…

Słowa Marysi w 1899 odcinku "M jak miłość" będą dla Artura prawdziwym wstrząsem! Szczególnie, że dojdzie do tego jako ostatni, gdyż przecież wcześniej prawdy o Agnes dowie się Basia (Karina Woźniak), gdy zobaczy wyniki badań DNA na jego ojcostwo. A bez nich wszystko będą już wiedzieć także Marysia z Barbarą (Teresa Lipowska), którym wystarczy tylko sposób, w jaki Rotke będzie patrzeć na Rogowskiego!

- Mam już swoje lata… Widziałam, jak ta dziewczyna patrzyła na Artura... Tak się patrzy tylko na ojca! - przyzna Barbara w rozmowie z Basią.

Rogowski zacznie się bać o córkę w 1899 odcinku "M jak miłość"!

Ale to odkrycie w 1899 odcinku "M jak miłość" sprawi, że Artur jeszcze bardziej zacznie się niepokoić o Agnes. I nic dziwnego, gdyż przecież będzie jego córką, a po śmierci matki, poza nim i jego rodziną, nie będzie mieć ona nikogo. A co gorsza, wciąż będzie w niebezpieczeństwie, gdyż przecież Martin dalej będzie jej szukał!

I choć w 1899 odcinku "M jak miłość" Agnes ucieknie aż do Ameryki, to jednak Niemiec i tam będzie w stanie ją znaleźć, skoro da radę odszukać ją nawet w Grabinie! I przez to Artur zacznie już szaleć z niepokoju, dokładnie tak samo jak Basia...

- Martwię się o Agnes. W końcu jest… moją siostrą! - wyzna babci Basia.