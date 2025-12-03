M jak miłość, odcinek 1899: Barbara domyśli się, że Agnes jest córką Artura! Zdradzi ją jedna rzecz - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w 2025 roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1899 odcinku "M jak miłość" Basia nie przestanie martwić się o Agnes, która ze strachu przed swoim niebezpiecznym partnerem Martinem (Paweł Izdebski) ucieknie aż do Ameryki! Szczególnie, że Niemiec już zdoła dotrzeć nie tylko do Grabiny, ale i domu Mostowiaków, przez co i tam już nie będzie bezpieczna! Stąd zdecyduje się pognać jeszcze dalej, zupełnie nieświadoma tego, że w Polsce, Basia będzie odchodzić od zmysłów.

Szczególnie, że w 1899 odcinku "M jak miłość" będzie przecież znała tajemnicę Agnes i będzie wiedzieć, że jest ona jej przyrodnią siostrą, a biologiczną córką Artura. Ale jak się okaże, nie tylko ona, bo choć to wyłącznie w jej ręce wpadły wyniki badań DNA, potwierdzające ojcostwo Rogowskiego, to i bez tego Rotke zdoła się zdradzić innym domownikom!

Tak Barbara odkryje, że Agnes jest córką Artura w 1899 odcinku "M jak miłość"!

A w szczególności, w 1899 odcinku "M jak miłość" nestorce rodu Mostowiaków! Zdradzamy, że Barbara postanowi szczerze porozmawiać z zamartwiającą się Basią, gdyż już nie będzie mogła patrzeć, jak ona cierpi ze strachu o swoją przyrodnią siostrę. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedzieć, kim ona tak naprawdę jest nie tylko dla niej, ale i dla Artura! Zwłaszcza, że zdradzi ją jedna rzecz!

- Mam już swoje lata… Widziałam, jak ta dziewczyna patrzyła na Artura... Tak się patrzy tylko na ojca! - powie jej Barbara.

I dopiero wtedy w 1899 odcinku "M jak miłość" Basia otworzy się przed babcią i wyzna, jak trudno jest się jej odnaleźć w całej tej sytuacji. Szczególnie, że przecież Agnes kazała jej dochować tajemnicy, która i dla niej wcale nie będzie łatwa, gdyż to odkrycie wszystko zmieni...

- Ta cała sytuacja mnie przerasta, babciu… Z jednej strony chciałabym, żeby wszystko zostało po staremu, boję się, jak to zmieni nasze życie… A z drugiej martwię się o Agnes. W końcu jest… moją siostrą! - wyzna Basia.

- I co z tym zrobisz? - zainteresuje się jej babcia.

Basia nie wyda Agnes, ale już wszyscy domownicy domyślą się prawdy w 1899 odcinku "M jak miłość"!

Ale mimo wszystko w 1899 odcinku "M jak miłość" Rogowska postanowi dochować słowa, danego Rotke i nie zdradzać jej przed najbliższymi. I choć oczywiście, Barbara obieca jej dyskrecję, to i tak będzie świadoma tego, że Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z Arturem już pewnie także o tym wiedzą. I wcale się nie pomyli!

- Nie wiem. Nie powiesz rodzicom, babciu? Przynajmniej na razie… - poprosi ją wnuczka.

- Nie powiem, obiecuję. Ale, Basiu... nie martw się tak strasznie. Twoi rodzice to mądrzy ludzie… Poradzą sobie, uwierz mi - zapewni ją nestorka rodu.

A to dlatego, że w 1899 odcinku "M jak miłość" prawdy w końcu domyśli się i sam Artur, któremu wcześniej nawet przez myśl by to nie przeszło. Ale teraz już wszystko stanie się dla niego jasne. I oczywiście, dla Marysi także!

- Może zwariowałem, przecież nic się nie zgadza - daty, wyjazd Elsy - ale… Czy to możliwe, że… - zacznie zastanawiać się Artur, ale pewna tego Marysia od razu wejdzie mu w słowo - Myślę, że nie zwariowałeś…