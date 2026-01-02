M jak miłość, odcinek 1905: Barbara nie dowie się o ratującej życie operacji Franki. Paweł tylko Marysi powie prawdę o stanie żony – ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2026-01-02 20:26

W 1905 pdcinku „M jak miłość” Pawła (Rafał Mroczek) czeka kolejny cios. Lekarze, którzy przeprowadzą badania kontrolne Franki (Dominika Kachlik) po wypadku - jaki spowodował konieczność przeprowadzenia trudnej operacji – zauważą u niej tętniakowe poszerzenie aorty. I zdecydują o tym, że potrzebna jest kolejna. Zduński pojedzie do Grabiny, by osobiście powiedzieć o tym Marysi (Małgorzata Pieńkowska). W 1905 odcinku "M jak miłość" postanowi, że zachowa operację Franki w tajemnicy przed Barbarą (Teresa Lipowska) ze względu na stan zdrowia babci. Czy Mostowiakowa pozna prawdę?

M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

We wrześniu ubiegłego roku w „M jak miłość” Franka przeszła operację zaraz po wypadku spowodowanym przez Dominika Walata (Bartosz Surówka). Jej stan był ciężki, ponieważ doszło do uszkodzenia aorty, ale udało się ją uratować. Paweł, szczęśliwy, że żona przeżyła, obiecał jej wówczas, że wybuduje dla nich i Antosia (Mark) dom, o jakim zawsze marzyła.

Straszna diagnoza dla chorej Franki w 1903 odcinku „M jak miłość”

W 1903. odcinku „M jak miłość” Franka przejdzie obowiązkową serię badań po tym, jak przeszła operację w rezultacie wypadku, jaki zdarzył się kilka miesięcy wcześniej. Nie chcąc martwić Pawła, zmyśli historyjkę o wyjeździe do Bukowiny Tatrzańskiej. Wyniki wskażą, że Zduńska ma pourazowe, tętniakowe poszerzenie aorty. W tej sytuacji przejęta Franka zawiadomi męża i poprosi, by do niej przyjechał. Swojego brata wesprze Piotrek (Marcin Mrozek). To Kinga (Katarzyna Cichopek) powie mu o sytuacji Franki.

Operacja Franki w tajemnicy przed Barbarą w 1905 odcinku „M jak miłość”

Spokój nie zagości w życiu Franki i Pawła. W 1905 odcinku „M jak miłość” Zduński wybierze się do Grabiny z poważną wiadomością, którą będzie wolał przekazać osobiście. Spotka się z matką i z nikim innym. Tylko Marysi powie, że Frankę czeka kolejny zabieg – jeszcze jedna operacja ratująca życie. Jej tętniakowe poszerzenie aorty, jeżeli nie zostanie usunięte operacyjnie, mogłoby doprowadzić do pęknięcia, a wtedy szanse przeżycia wynoszą tylko 50 procent.

Paweł zdecyduje, że lepiej nie martwić Barbary na zapas i 1905 odcinku "M jak miłość" nie powie babci o zabiegu żony.

M jak miłość, odcinek 1905: Barbara nie dowie się o ratującej życie operacji Franki. Paweł powie o niej tylko Marysi – ZDJĘCIA
19 zdjęć

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1904: Jakub wciąż nie przestanie kochać Kasi. Wyzna Marty…
M jak miłość. Franka i Paweł ruszą z budową domu w Grabinie