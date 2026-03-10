M jak miłość, odcinek 1917: Spowiedź Pauliny wzbudzi współczucie Magdy. Nie zostawi samej byłej ukochanej Andrzeja - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W poniedziałek w 1917 odcinku "M jak miłość" do życia Budzyńskiego wróci dawno niewidziana kobieta z jego przeszłości - Paulina Lipska. Kiedyś nauczycielka rysunku Ani rozkochała w sobie Andrzeja, a teraz będzie potrzebowała jego pomocy przy rozwodzie. Jak bardzo kłopotliwym gościem okaże się dla Magdy była ukochana Budzyńskiego? Początkowo nic nie będzie zwiastowało tego, że Paulina mogłaby zburzyć szczęście małżonków. Ale powrót Pauliny na pewno zniszczy spokój Budzyńskich.

Nie przegap: M jak miłość. Żona Krystiana Wieczorka po latach znów w obsadzie! Tak zaczęła się ich miłość w serialu - WIDEO

Budzyński pozna historię Pauliny i Jabłońskiego w 1917 odcinku "M jak miłość"

Młoda artystka, która przed laty ostro z prawnikiem flirtowała w 1917 odcinku "M jak miłość" zgłosi się do kancelarii, bo właśnie Andrzej będzie jej ostatnią nadzieją, żeby po trzech latach zakończyć małżeństwo z gangsterem Igorem Jabłońskim (Marcin Piętowski). Dawna przyjaciółka wyzna, że pragnie rozwodu i chce, by to właśnie on ją w sądzie reprezentował.

Budzyński jako pierwszy w 1917 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Pauliny, jak wygląda jej małżeństwo z Jabłońskim i jak trudno będzie jej rozstać się z Igorem.

M jak miłość. Powrót Pauliny. Żona Krystiana Wieczorka po latach znów w serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Zrozumiałam, że ma dwie twarze, dwa zupełnie inne oblicza. Jedno dla mnie – jest kochający, czuły, nosi mnie na rękach… A kimś całkowicie innym jest dla swoich podwładnych, współpracowników i wrogów. To nie będzie łatwy rozwód, bo Igor nigdy dobrowolnie nie pozwoli mi odejść. A stać go na bardzo wiele… Mój mąż jest naprawdę niebezpiecznym człowiekiem...

Tak Paulina w 1917 odcinku "M jak miłość" wzbudzi współczucie Magdy

Później spowiedź Pauliny w 1917 odcinku "M jak miłość" usłyszy także Magda, która stanie z byłą ukochaną twarzą w twarz, kiedy Lipska przyjdzie do ich mieszkania. Zaprosi ją do środka, bo zwyczajnie zrobi jej się żal kobiety, która związała się z wyjątkowo groźnym mężczyzną. Ona także będzie świadoma tego, do czego może być zdolny Jabłoński, kiedy ktoś ośmieli mu się sprzeciwić.

- On naprawdę mnie kocha... Ale od kiedy dowiedziałam się całej prawdy, nie mogę dłużej z nim być. Muszę uciec. Chcę od niego odejść, zapomnieć. Jeśli Andrzej mi nie pomoże, to nie wiem, co zrobię! Nie mogę zaufać nikomu innemu - zwierzy się Magdzie Paulina.

Co połączy Magdę i Paulinę w "M jak miłość"?

Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość" uchyliła rąbka tajemnicy jak Magda zaangażuje się w pomoc Paulinie, jak bardzo poruszy ją historia wystraszonej kobiety, która wiele lat temu była dla Andrzeja bardzo ważna, a teraz spróbuje uwolnić się od nieobliczalnego męża.

- Paulina wydaje się być postacią bardzo zagubioną i przerażoną, zważywszy na okoliczności, w których się znalazła. Wywołuje u Magdy poczucie kobiecej solidarności, potrzebę pomocy i szybkiego reagowania... Magda chyba podskórnie czuje, że po prostu nie może zostawić Pauliny samej. I to, co się między nimi rodzi, to jest coś dużo większego i poważniejszego niż jakaś banalna zazdrość o przeszłość, o jakąś historię... - wyjaśniła.