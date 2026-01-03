M jak miłość, odcinek 1901: Budowa domu Franki i Pawła w Grabinie wstrzymana! Spadnie na nich kolejne nieszczęście - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Los nie będzie oszczędzał Franki i Pawła w odcinkach "M jak miłość" w 2026 roku, a zacznie się od tego, że Zduńska po operacji, która uratowała jej życie po wypadku zauważy u siebie niepokojące objawy - skoki ciśnienia, które będą wskazywały na to, że dzieje się z nią coś złego. Tylko cud sprawił, że trzy miesiące temu świetny kardiochirurg ze szpitala w Gródku uratował Frankę przed śmiercią. Miała przecież uszkodzoną aortę i mogła się wykrwawić podczas operacji.

Lekarz Franki w 1901 odcinku "M jak miłość" będzie miał dla niej złe wieści

W 1901 odcinku "M jak miłość" Franka zgłosi się badania do szpitala, a Pawła okłamie, że na trzy wyjeżdżą w góry do rodziny w Bukowinie Tatrzańskiej, by trochę odpocząć. Poprosi nawet stryja Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk) i jego żonę Hanusię (Elżbieta Firek), żeby ją kryli przed Pawłem.

- Takie nagłe skoki ciśnienia są alarmujące. Bardzo dobrze, że pani do nas trafiła... - stwierdzi kardiolog (Wojciech Billip)w szpitalu w Warszawie, który zleci serię badań. W tym USG serca pacjentki.

- Lekarz pierwszego kontaktu był nieugięty - wyjaśni Franka.

- Badanie krwi i rentgen zrobione. Czekamy na wyniki i opis, ale niezależnie od tego ruszamy dalej. Jeszcze dziś echokardiografia przezklatkowa, a jutro angiografia tomografiii komputerowej i to nam pokaże najwięcej. Musimy bardzo szczegółowo obejrzeć pani aortę. Jeżeli dzieje się tam cokolwiek niepokojącego, to dojdziemy do tego i znajdziemy przyczynę - wytłumaczy lekarz.

W tym czasie Paweł w 1901 odcinku "M jak miłość", nieświadomy tego, co się dzieje z Franką, stanie przed trudnym wyzwaniem na budowie domu w Grabinie. Po tym jak Zduńscy dostali pożyczkę od rodziny, a Franka zadośćuczynienie za wypadek, który spowodował Dominik Walat (Bartosz Surówka), mogli wreszcie ruszyć z budową wiejskiej posiadłości.

To dlatego Paweł w 1901 odcinku "M jak miłość" przerwie budową domu w Grabinie

Niestety w 1901 odcinku "M jak miłość" pojawią się komplikacje. Paweł odbierze telefon od kierownika budowy i naprawdę się wkurzy. I nie będzie ukrywał przed Franką, że musiał zwolnić kierownika budowy i nie wiadomo, czy pozostała część ekipy robotników dokończy to, co zaczęła.

- Jak budowa? - zapyta Franka, rozmawiając przez telefon z mężem i udając, że jest w drodze do Bukowiny.

- Wkurzyłem się i zwolniłem kierownika. Nie mam do niego cierpliwości!

- Paweł, to opóźni całą pracę...

- Dobrze kochanie, te kilka dni nas nie zbawi, a to była jego kolejna wpadka... Poszukam kogoś innego. Na razie przerywam wszystko i zajmę się Antosiem. Właśnie jesteśmy w parku na spacerze...

- Skoro uważasz, że tak będzie lepiej... - zakończy temat Franka.

Ale nie problemy z budową domu Franki i Pawła, czy nawet dłuższe wstrzymanie prac będą najgorsze. Badania, które lekarz zleci France w 1901 odcinku "M jak miłość" wykażą u niej poważne komplikacje po operacji aorty, które będą zagrażać jej życiu.