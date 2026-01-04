Miłość i nadzieja, odcinek 369: Porwana Feraye dowie się od Cavidan, że jej córka żyje! Sila przybędzie na ratunek - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 369 - piątek, 9.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Porwana Feraye w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" zdoła się rozwiązać ze sznurka, którym Cavidan i Bahar zwiążą jej ręce. Dzięki wiadomości wysłanej do Sili przekaże bliskim, gdzie została uwięziona! Kiedy porywaczki wejdą do garażu, w którym zamkną Feraye, ona nagle podniesie się z podłogi i ściągnie kominiarkę z twarzy Cavidan. W ten sposób dowie się, kto ją porwał. Ale Bahar będzie szybsza i od razu przystawi Feraye nóż do gardła.

W tym momencie w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" Cavidan z lodowatym wyrazem twarzy zacznie Feraye grozić, że zginie, jeśli nie spełni jej żądania.

- Chcę wszystkich kopii nagrania i pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy!

– Nigdy! Nie dostaniesz ode mnie ani grosza, ani jednego pliku! Policja cię dopadnie! Zgnijesz w więzieniu!

Sila uratuje porwaną Feraye w 369 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Po chwili przed garażem zjawi się Sila, która w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" uderzy dłonią, krzycząc, czy Feraye tam jest. Głos Sili sprawi, że w Feraye wstąpi siła do walki o własne życie. Wyślizgnie dłoń spod uchwytu Bahar i w nagłym, desperackim ruchu przechwyci nóż. Teraz to ona będzie groziła porywaczkom, próbując zmusić Bahar, by pokazała twarz. Straci jednak czujność i Cavidan zabierze jej nóż.

W tym momencie w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" pod drzwiami garażu pojawią się Bulent i Kuzey. Nie zdołają jednak dostać się do środka! Cavidan nie będzie miała dla Feraye litości, wiedząc o tym, że będzie skończona, kiedy Sila, Kuzey i Bulent wejdą do środka.

- Zostaw mnie! Wiesz, ile lat więzienia wam grozi za porwanie?! Zgnijecie tam! To koniec! Jesteście skończone!

- Feraye, uspokój się... Wyjdziesz stąd i nie powiesz o nas ani słowa. Nie mamy z tym nic wspólnego.Wiele lat temu wyrzuciłaś swoje dziecko na ulicę. Pamiętasz? To, które urodziłaś przed ślubem z Bulentem - powie niewzruszona Cavidan i wyciągnie z kieszeni zdjęcie - młodziutkiej Feraye z maleńką córką na rękach.

- Dziewczynka, którą urodziłaś, zniknęła. Rozdzielono was. Czy Bulent o tym wie?

- Grozisz mi? Nie boję się ciebie. Powiedz wszystkim! Tak, urodziłam córkę. Ale ona umarła...

Cavidan powie Feraye, że jej córka żyje i w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" pokaże wynik badania DNA

Na twarzy Cavidan w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" pojawi się złowieszczy uśmiech i pokaże Feraye kartkę papieru - wynik badania DNA.

- Twoja córka żyje - zacznie Cavidan.

- Kłamiesz. To kolejna gra. Zawsze masz jakieś gry!

- Twoja córka żyje... A ja wiem, gdzie jest - doda Cavidan.

Ale nie dokończy, bo w 369 odcinku "Miłość i nadzieja" ucieknie z Bahar tylnym wyjściem. A kiedy Sila, Kuzey i Bulent dotrą wreszcie do Feraye, która odzyska już wolność, zaprzeczy, że to Bahar i Cavidan ją porwały. Dlaczego? Będzie zdawała sobie sprawę, że jeśli wyda porywaczki, Cavidan nigdy nie ujawni jej całej prawdy i nie dowie się gdzie jest i kim jest jej córka.