Koniec Miłość i nadzieja. Kuzey okrutnie zażartuje z Naciye w 377 odcinku! Tak załatwi własną matkę w ostatnim odcinku - ZDJĘCIA

Ostatni 377 odcinek "Miłość i nadzieja" - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W ostatnim 377 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey da łatwowiernej Naciye słoną nauczkę! A to dlatego, że jego matka da się wkręcić Cavidan w zabójstwo Alpera, którym początkowo sama będzie ją szantażowała, a następnie jej córka. I nie inaczej będzie, gdy teściowa nakryje je z Silą, której Bahar będzie chciała się pozbyć, przez co początkowo Naciye ich nie zdradzi.

Jednak gdy w ostatnim 377 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey, Feraye i Bulent postanowią po nią pojechać, to Naciye w końcu powie im prawdę, a na dodatek przyzna się do zabójstwa Alpera i powie, co będzie jej za to grozić. Ale nawet tym nie powstrzyma ich trójki, dla której w tym momencie cenniejsze będzie życie Sili!

Kuzey upozoruje aresztowanie Naciye w ostatnim 377 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I w ostatnim 377 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye przyjdzie za to słono zapłacić, gdyż nieco później w jej domu faktycznie zjawi się mężczyzna, który będzie chciał ją zatrzymać i aresztować aż na dożywocie za zabójstwo Alepra. I wówczas matka Kuzeya wpadnie w histerię, gdyż spełni się wszystko to przed czym ostrzegała ją Bahar!

- Naciye Bozbey? Aresztuję panią za morderstwo... Skazano panią na dożywocie za zabójstwo Alpera Akpynara - zakomunikuje jej, Yildiz i Hulyi mężczyzna.

- Dożywocie? - zdziwi się seniorka.

- Nie może pan jej tak zabrać. Mój brat jest prawnikiem. Trzeba to wyjaśnić - stanie w obronie matki Hulya.

- Wyrok jest prawomocny - mężczyzna nie odpuści.

- Przysięgam, że to był wypadek. Nie zrobiłam tego celowo - zacznie zapewniać go zrozpaczona Naciye.

- Proszę nie utrudniać - poprosi ją.

- Niech pan dzwoni do mojego syna. Nie ruszę się, dopóki on tu nie przyjdzie - zacznie go błągać kobieta.

- Nie może jej pan zabrać - córka będzie ją bronić do końca.

Do czasu aż w ostatnim 377 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" do jej domu nie wrócą Kuzey z Silą, Feraye i Bulentem i zaczną śmiać się z całej sytuacji. I wówczas dla wszystkich poza Naciye stanie się jasne, że to był jedynie żart!

- Kuzey! - zacznie krzyczeć jego przerażona matka.

- Mamo, o co chodzi? - zapyta ją syn.

- Aresztują mnie - odpowie Naciye, czym rozbawi już wszystkich.

Naciye zrozumie, że padła ofiarą okrutnego żartu syna w ostatnim 377 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Poza sobą, gdyż w ostatnim 377 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ona wciąż nie będzie wiedzieć o co chodzi. Ale wtedy Kuzey z Bulentem już pośpieszą jej z odpowiedzią i wyjaśnią, że to był jedynie żart, a może nawet bardziej i nauczka za jej łatwowierność. A to dlatego, że wcale nie zabije Alpera, bo Akpynar będzie żył, a na dodatek razem z Cavidan i Bahar będzie odpowiadał na policji!

- Chodź Arif, witaj - zaprosi go do środka Kuzey, po czym powita go także Bulent.

- O co tu chodzi? Aresztują mnie, a wy wszyscy się śmiejecie - zapyta zmieszana Naciye.

- Nadal nie rozumiesz, siostro? Zrobiliśmy ci psikusa - uświadomi ją Bulent.

- A raczej daliśmy ci konieczną nauczkę. Nie zabiłaś Alpera. Jest teraz na posterunku razem z Bahar i Cavidan. To był okrutny podstęp Cavidan - doprecyzuje Kuzey.

- Kim jest zatem pan Arif? - upewni się seniorka.

- Moim przyjacielem - wyjaśni jej syn, po czym zwróci się już bezpośrednio do niego - Dzięki Arif!

I dopiero wtedy w ostatnim 377 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Naciye odetchnie z ulgą. Jednak wcale nie będzie jej do śmiechu po tym, jak okrutnie zadrwił z niej własny syn!