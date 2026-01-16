Miłość i nadzieja, odcinek 376: Bahar zaszantażuje Naciye! Nie będzie mogła powiedzieć, że razem z Cavidan chcą pozbyć się Sili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 376 - sobota, 16.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 376 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zauważy, jak Naciye obserwuje ją, Cavidan i Silę w parku. I to akurat w momencie, gdy ona wyciągnie nóż i będzie gotowa zabić ukochaną Kuzeya. Oczywiście, jego żona nie będzie chciała dopuścić do tego, aby wyszło na jaw, dlatego jak tylko ją dostrzeże, to od razu schowa ostre narzędzie i zabierze stamtąd matkę i Silę.

A sama w 376 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" podbiegnie w kierunku Naciye, która na widok ich rozstąpienia także ruszy w przeciwnym kierunku. Ale Bahar tak łatwo nie pozwoli jej odejść. A już na pewno nie po tym, co widziała, gdyż zda sobie sprawę, że może ją to jeszcze bardziej pogrążyć w i tak już trudnej sytuacji, bo przecież jej matka nie odzyska nagrania od Feraye.

Bahar zagrozi Naciye w 376 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 376 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bahar zatrzyma matkę Kuzeya i da jej jasno do zrozumienia, że ma nikomu nie mówić o tym, co przed chwilą widziała, czym mocno ją zszokuje. Ale nie da nawet Naciye dojść do słowa, gdyż od razu ją zaszantażuje śmiercią Alpera, w którą seniorka wciąż będzie wierzyła!

- Chwileczkę, nie widziała pani tu Sili - powie stanowczo Bahar.

- Bahar... - spróbuje coś powiedzieć Naciye, ale jej synowa szybko jej przerwie - Jeśli nie chce pani, by wyszło na jaw, że zabiła pani Alpera, ma pani milczeć. Sila pójdzie z nami. Nie widziała pani ani jej, ani nas. W przeciwnym razie trafi pani za kraty. Jeśli ktoś zapyta, powie pani, że Sila pojechała obejrzeć suknię ślubną. Słyszy mnie pani?

W tym momencie w 376 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" przerażona Naciye tylko twierdząco pokiwa głową. Tym bardziej, że Bahar trafi w jej czuły punkt, bo matka Kuzeya nie będzie chciała iść do więzienia. Dlatego oczywiście zgodzi się na warunek swojej synowej! Szczególnie, że tego Bahar naprawdę jej nie popuści.

- Jeśli Kuzey stanie w moich drzwiach, zaraz dzwonię na policję. Czy to jasne? Niech pani wraca do domu - powtórzy Bahar, na co jeszcze bardziej sparaliżowana strachem Naciye przystanie.

Matka Kuzeya okłamie wszystkich w sprawie zniknięcia Sili w 376 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Do tego stopnia, że w 376 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ruszy w kierunku domu i faktycznie nie wyda ani jej, ani Cavidan, ani Bahar, gdy pojawią się pytania o Silę, która wyjdzie z domu i już do niego nie wróci. A wręcz przeciwnie, gdyż zrobi dokładnie tak jak poleci jej synowa i sprzeda im kłamstwo o salonie sukien ślubnych.

A tym samym w 376 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" spisze Silę na straty, bo Cavidan i Bahar nie będą mieć wobec niej dobrych intencji, o czym Naciye już wcześniej sama zdąży się przekonać. Ale i tak będzie wolała uratować siebie niż ukochaną syna!