Miłość i nadzieja, odcinek 373: Kuzey domyśli się, że to Sila jest córką Feraye! Zdradzi je jeden szczegół - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 373 - środa, 14.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 373 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey obieca Feraye odnaleźć jej córkę, aby nie musiała ulegać szantażowi Cavidan! Tym bardziej, że jego teściowa zażąda od jego ciotki nie tylko 20 milionów, ale także nagrania, na którym Bahar spycha jego siostrę z balkonu, do czego prawnik nie będzie chciał dopuścić. I stąd sam zaoferuje żonie Bulenta pomoc, która przyjdzie szybciej niż ich dwójka mogłaby się tego spodziewać!

A to dlatego, że wszystko wyjaśni się już po powrocie Kuzeya do domu w 373 odcinku serialu "Miłość i nadzieja", gdy Bozbey wkroczy do sypialni Sili, która przypadkiem obleje się wodą. Ukochany zaproponuje jej, aby się przebrała i właśnie wtedy dojdzie do przełomowego odkrycia!

Tak Kuzey odkryje, że Feraye jest matką Sili w 373 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Wszystko przez to, że w tym momencie w 373 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey zobaczy na lewym ramieniu Sili tuż nad łokciem charakterystyczne znamię w kształcie serca, o którym wcześniej mówiła mu Feraye. Bozbey momentalnie przypomni sobie słowa ciotki i od razu zestawi je z tym, do czego jeszcze wcześniej przekonywała ją Cavidan!

- Nieco powyżej łokcia w kształcie serca... Cavidan wie, gdzie jest moja córka. Zrobię co tylko zechcę - przypomni sobie Kuzey. I wtedy w 373 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Bozeby zacznie podejrzewać, że to właśnie Sila jest biologiczną córką Feraye - Sila jest córką ciotki...

Bozbey utwierdzi się w tym, że Sila jest córką Feraye w 373 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Oczywiście, w 373 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey postanowi się w tym jeszcze upewnić, dlatego uda się do domu Feraye, skąd ze szczotki zabierze jej włosy, aby poddać je testom DNA. A następnie to samo uczyni z włosami Sili. I w ten sposób utwierdzi się w tym, że faktycznie jego ukochana jest biologiczną córką jego ciotki!

Tyle tylko, że w 373 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" badanie trochę potrwa, a Feraye nie będzie chciała czekać. Czy spełni żądania Cavidan, aby dowiedzieć się tego wcześniej? I czy matka Bahar jej nie oszuka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!