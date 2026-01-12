Miłość i nadzieja, odcinek 371: Cavidan zaszantażuje Feraye! Tego zażąda za ujawnienie danych jej córki - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 371 - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 371 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan będzie przekonana, że Feraye zjawi się w ich obecnym domu po ujawnieniu jej tego, że jej córka wcale nie umarła tylko żyje. A ona na dodatek wie, gdzie powinna jej szukać. I wcale się nie pomyli, gdyż po porwaniu prawniczka faktycznie do nich zawita właśnie w tej sprawie.

Oczywiście, w 371 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" matka Bahar wpuści ją do środka, a po podaniub herbaty przez córkę, dla pozorów poprosi, aby zostawiła je same. I choć początkowo ona nie będzie chciała tego uczynić, to po prośbie Feraye zgodzi się to uczynić i zostawi je same.

Cavidan zażąda od Feraye pieniędzy i filmiku z Bahar w 371 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

I wówczas w 371 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Cavidan zacznie otwarcie się chwalić, jak już okradła Feraye. Ale oczywiście, zażąda jeszcze więcej za ujawnienie, gdzie aktulanie przebywa córka prawniczki, z czego ona doskonale zda sobie sprawę.

- Feraye, chyba nie masz mi za złe, że spodobał mi się twój płaszcz? No i pierścionek ten sam, co na zdjęciu. Prawda, że mi pasuje? I to jak - odpowie sobie sama Cavidan.

- Wyraziłem się jasno - powie tylko Feraye.

- Spokojnie, bez nerwów. Nie nakręcaj się. Tego sekretu nie zdradziłam nawet Bahar. Wiemy tylko my dwie. Ale czy długo tak będzie? - okłamie ją kobieta.

- Czego chcesz? - zapyta otwarcie prawniczka.

- Moja informacja jest bardzo cenna. Ile może być warta w pieniądzach? - zacznie zastanawiać się Cavidan.

Tyle tylko, że w 371 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Feraye nie będzie świadoma, że Cavidan wyskoczy z aż tak horrendalną ceną! Tym bardziej, że to wcale nie będzie koniec, gdyż matka Bahar zażąda także nagrania, pogrążającego jej córkę, którym prawniczka wcześniej ją szantażowała!

- Niewiele. 20 milionów - doda po chwili milczenia.

- Co?! - dopyta zszokowana Feraye.

- Plus film, na którym widać, jak Bahar spycha Hulyę z balkonu - dołoży jeszcze Cavidan, czym już w ogóle dobije Feraye.

Czy Cavidan osiągnie swój cel w 371 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"?

W przeciwieństwie do Cavidan, która w tym momencie w 371 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" będzie triumfować. A to dlatego, iż doskonale będzie wiedzieć, że ma zdesperowaną Feraye w garści i osiągnie, co chce, bo prawniczka będzie chciała zrobić wszystko, aby dowiedzieć się, co stało się z jej córką, która wcale nie umrze tuż po porodzie, a trafi właśnie pod opiekę Cavidan!

Ale czy w 371 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" faktycznie osiągnie swój cel, a Feraye jej zapłaci i odda jeszcze cenniejszy filmik? A może Cavidan finalnie się przeliczy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

