Koniec miłość i nadzieja. Naciye zniszczy ślub Sili i Kuzeya w 377 odcinku?! Skłamie gdzie jest Sila! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 377 - poniedziałek, 19.01.2026, godz. 17.20 w TVP

Wszystko zacznie się w parku, gdy Bahar nagle oddzieli się od Cavidan i Sili. Z zimną determinacją podejdzie do Naciye i bez ogródek zagrozi jej policją. Bahar jasno postawi sprawę: jeśli Naciye pisnie choć słowo Kuzeyowi, prawda o Alperze wyjdzie na jaw, a ona sama trafi do więzienia.

– Nie widziałaś Sili. Nie widziałaś nas. Nie widziałaś niczego – syknie Bahar, dając do zrozumienia, że nie cofnie się przed niczym.

Naciye szantażowana. Stanie po stronie Bahar!

Przerażona Naciye nie będzie miała odwagi się sprzeciwić. Odej­dzie zgarbiona, świadoma, że właśnie została wciągnięta w grę, z której nie ma dobrego wyjścia. Tymczasem Cavidan i Bahar zwabią Silę do domu Şükrü, udając troskę i chęć rozmowy. Dziewczyna, coraz bardziej niespokojna, spróbuje skontaktować się z Kuzeyem, ale Cavidan brutalnie odbierze jej telefon.

– Najpierw porozmawiamy jak matka z córką – powie z fałszywym uśmiechem.

Gdy Sila zostanie sama w salonie, Bahar bez wahania wyjawi swój plan: porwanie. Alper ma przyjechać i zabrać dziewczynę daleko od Stambułu, a one wykorzystają chaos, by wyciągnąć od Kuzeya pieniądze i zniknąć. Za zamkniętymi drzwiami Sila zacznie przeczuwać, że jej życie właśnie skręca w mrok.

Naciye skłamie… i niemal zniszczy wszystko

W domu Kuzeya atmosfera zgęstnieje, gdy Feraye wpadnie spanikowana, wołając Silę swoją córką. Pytania posypią się jedno po drugim, a Naciye, blada i roztrzęsiona, zacznie kluczyć. Gdy Kuzey ruszy, by szukać ukochanej, Naciye w ostatniej chwili go zatrzyma. Skłamie bez mrugnięcia okiem. Powie, że Sila poszła przymierzać suknię ślubną.

To kłamstwo niemal zadziała. Przez chwilę wszyscy będą wstrzymywać oddech, próbując uwierzyć, że nic złego się nie stało. Jednak Feraye, rozdarta intuicją matki, nie uspokoi się ani na moment. Dopiero gdy napięcie stanie się nie do zniesienia, Naciye pęknie. Zrozpaczona, przyciśnięta do muru, wyzna prawdę.

– Bahar i Cavidan… zabrały Silę – wyszepcze, zalewając się łzami.

Gdy Feraye zażąda natychmiastowego działania, Naciye spróbuje jeszcze ich powstrzymać. W akcie desperacji wyzna najgorszą tajemnicę, że to ona zabiła Alpera. Będzie błagać, by nie szli za Silą, bo wtedy ona trafi do więzienia. Jednak dla Kuzeya to nie będzie już miało znaczenia. W 377 odcinku „Miłość i nadzieja” widzowie zobaczą, jak strach, egoizm i szantaż doprowadzą do lawiny zdarzeń, które niemal zniszczą ślub Sili i Kuzeya. A Naciye przekona się, że jedno kłamstwo może kosztować więcej, niż jest w stanie unieść.