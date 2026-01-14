Koniec Miłość i nadzieja. Feraye zacznie dusić cwaną Cavidan w ostatnim 377 odcinku. To zemsta za Silę! - ZDJĘCIA

Ostatni 377 odcinek "Miłość i nadzieja" - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 377 odcinku Miłość i nadzieja Feraye wpadnie do domu razem z Kuzeyem i Bulentem w chwili, gdy sytuacja będzie już skrajnie niebezpieczna. Zobaczy Silę unieruchomioną przez Bahar, z ostrzem przy szyi, oraz Cavidan stojącą obok.

Feraye stanie w obronie Sili

- Bahar! Puść ją! Natychmiast! – krzyknie Kuzey, próbując zapanować nad chaosem.

Feraye jednak skupi wzrok tylko na jednym obrazie: przerażonej twarzy Sili. To wystarczy, by całkowicie straciła kontrolę.

- Puść moją córkę… – powie drżącym głosem, unosząc dłonie. – Błagam cię.

Gdy Bahar zagrozi, że zabije Silę, jeśli ktokolwiek się ruszy, Feraye zrozumie, że słowa już nie wystarczą.

W 377 odcinka "Miłość i nadzieja" Feraye nagle zaatakuje. W dwóch krokach dopadnie Cavidan i z całej siły zacisnie dłonie na jej gardle.

- Puść moją córkę – wrzaśnie, dusząc kobietę bez cienia wahania. – Albo ją zabiję!

Cavidan zacznie się dusić, jej twarz momentalnie spurpurowieje, a w oczach pojawi się panika, której wcześniej nigdy nie okazywała. Po raz pierwszy straci przewagę. Ten widok sparaliżuje Bahar.

- M-mamo…? – wydusi z siebie, a jej ręka z nożem zacznie drżeć.

Feraye nie cofnie się ani na sekundę. To nie będzie już elegancka dama, lecz matka walcząca o dziecko, któremu odebrano całe życie.

Zemsta za Silę i lata kłamstw

Atak Feraye nie będzie impulsem, stanie się kulminacją lat cierpienia. W 377 odcinku Miłość i nadzieja widzowie zobaczą, że Feraye doskonale rozumie, iż Cavidan nie tylko znęcała się nad Silą, ale też świadomie odebrała jej prawdę o pochodzeniu, miłość i bezpieczeństwo. Gdy Cavidan zacznie tracić oddech, Bahar całkowicie straci pewność siebie. To wystarczy, by sytuacja się odwróciła, a Sila dostała szansę na ocalenie. Kuzey doskoczy do ukochanej, a Feraye puści Cavidan. To będzie szokujący moment w 377 odcinku "Miłość i nadzieja".