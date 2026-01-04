M jak miłość, odcinek 1901: Franka tylko Kindze powie o badaniach w szpitalu. Nie ujawni jak jest z nią źle - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Badania Franki w szpitalu w 1901 odcinku "M jak miłość" w tajemnicy przed Pawłem! Tak w skrócie można opisać, co będzie się działo u Zduńskich, kiedy na początku lipca żona ogłosi, że chce wyjechać na kilka dni w góry do Bukowiny Tatrzańskiej, by odpocząć i spędzić czas z góralską rodziną. Oczywiście Paweł nie zaprotestuje, bo zauważy, że ostatnio Franka źle wygląda, kiepsko się czuje i musi o siebie zadbać. Przecież trzy miesiące temu omal nie umarła podczas operacji po wypadku pod Grabiną.

Franka okłamie Pawła w 1901 odcinku "M jak miłość", że wyjeżdża w góry

Mimo że Franka zostawi Pawłowi na głowie budowę domu w Grabinie i ich syna Antosia, to w 1901 odcinku "M jak miłość" Zduński nie zgłosi żadnego słowa sprzeciwu. Co więcej, nawet spakuje ukochanej plecak, żeby o niczym nie zapomniała podczas górskich wędrówek. W sekrecie przed mężem Franka schowa w torbie ostatnie wyniki badań i skierowanie do szpitala na oddział kardiologii.

Kinga w 1901 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Franka ma badania w szpitalu

Później w 1901 odcinku "M jak miłość" Frankę czeka rozmowa z Kingą w bistro. Tylko szwagierce zwierzy się ze swoich problemów ze zdrowiem po operacji, lecz nie ujawni, jak naprawdę jest z nią źle. Bo objawy, które wystąpią u Franki będą zwiastowały najgorsze - tętniaka aorty, który grozi nawet śmiercią!

- Ja w takim razie będę uciekać. Tylko proszę, nie wygadaj się... - poprosi Franka, kiedy uprzedzi Kingę, że przez kilka dni nie będzie jej w pracy.

- Nie powiem, bo ci obiecałam, ale nie jestem z tego zadowolona - odpowie druga Zduńska.

- Kinga, ja po prostu nie chcę dokładać Pawłowi. On jest przemęczony, przebodźcowany, przepracowany. Ja naprawdę... Dobrze, pójdę do tego szpitala, zrobię badania i pewnie i tak okaże się, że wszystko w porządku...

- Zrobisz jak uważasz. Ale wiesz, że jak Paweł się o tym wszystkim dowie, to będzie miał żal... Do nas wszystkich... - stwierdzi Kinga.

Pod wpływem jej słów w 1901 odcinku "M jak miłość" Franka będzie chciała powiedzieć Pawłowi o badaniach w szpitalu, ale kiedy mąż do niej zadzwoni będzie wściekły, bo na budowie ich domu pojawią się pijani robotnicy!