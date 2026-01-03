M jak miłość, odcinek 1902: Adam Karski przejrzy grę Natalki. Nie będzie już jej chciał? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Miłosne rozterki w "M jak miłość" w 2026 roku zdominują życie Natalki, która wyleczyła się z nieodwzajemnionej miłości do Bartka (Arkadiusz Smoleński), ale uwikłała się w skomplikowaną relację ze swoim szefem. Adam Karski od początku znajomości z Natalią nie ukrywał tego, że policjantka bardzo mu się podoba. Dlatego nie przeszkadza mu fakt, że jej córka Hania (Wiktoria Basik) cały czas ich ze sobą swata. Ale jak długo Karski ma czekać na niezdecydowaną Natalkę?

Natalka czy Paula? Z kim chce być Adam Karski w "M jak miłość"?

Na początku obecnego sezonu "M jak miłość" jesienią zeszłego roku przystojny komendant policji z Lipnicy znalazł sobie kochankę. Nieco tajemnicza, ale uwodzicielska brunetka Paula szybko znalazła drogę do łóżka Adama, o czym Natalka przekonała się na własne oczy, kiedy zobaczyła Karskiego z nową "ukochaną".

Wydaje się jednak, że Adam wykorzystuje tylko Paulę, by wzbudzić zazdrość w Natalii. Przy każdej nadarzającej się okazji odwiedza ją w leśniczówce, umawia się z nią na wspólne treningi z biegania po lesie, chętnie przyjmuje zaproszenia od Hani na rodzinne kolacje z Natalią i jej bliskimi w domu Mostowiaków. Zapominając przy tym o Pauli.

Nie przegap: Zmiany w M jak miłość. Tych aktorów zabraknie w obsadzie w 2026 roku! Zamiast nich inni bohaterowie - ZDJĘCIA

Natalka ucieknie przed Adamem Karskim przez Paulę w 1902 odcinku "M jak miłość"

W 1902 odcinku "M jak miłość" jedna uwaga Natalki na temat bliskich relacji z Adamem wystarczy, by Karski doszedł do wniosku, że przejrzał jej grę, że wie już, że ona się tylko nim bawi. Flirt z szefem nawet jej się podoba, ale o poważnym związku wcale nie myśli.

- Spokojnie, nie zamierzam dybać na twoją wolność ani giętkie wysportowane ciało... - rzuci z kpiną w głosie Natalia.

- W co ty grasz? Kiedy zaczyna się robić trochę poważniej, uciekasz... - reakcja Karskiego będzie zdecydowana, jakby chciał jej dać do zrozumienia, że nie będzie się dłużej za nią uganiał.

Adam nie będzie jednak miał pojęcia o tym, że w 1902 odcinku "M jak miłość" do akcji wkroczy Paula, która zauważy bliską relację kochanka z policjantką. Coraz bardziej zaniepokojona i zazdrosna Paula ogłosi, że jest dziewczyną Karskiego i zażąda od rywalki, by zostawiła go w spokoju.

Po ostatnich przejściach z Bartkiem, który wybrał Dorotę Natalka nie będzie miała ochoty na to, żeby pakować się w związek bez przyszłości. Szczególnie, że u boku Karskiego jest druga kobieta.