M jak miłość, odcinek 1903: Skromny ślub Julii i Dimy. Pobiorą się, a potem pożegnają i wyjadą na zawsze z Polski - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Julii i Dimy to jedno w ważniejszych wydarzeń w "M jak miłość" na początku 2026 roku. Już we wrześniu Marta Chodorowska i Michaił Pszeniczny pochwalili się na swoich profilach na Instagramie ujęciami ze ślubu. Jeszcze wtedy nie było wiadomo, że zaraz po tym jak ich bohaterowie wezmą ślub, wyjadą razem z Nadią do Ukrainy. To właśnie we Lwowie, na zachodzie Ukrainy, chcą zostać na stałe, założyć rodzinę dla wspólnego dziecka i Nadii, tam jest dom Dimy, szpital, w którym będzie pracował.

Julia i Dima z Nadią wyprowadzą się do Lwowa w "M jak miłość"

Julia i Dima ogłosili to Budzyńskim dwa miesiące temu w "M jak miłość", tuż po tym, jak podzielili się z Budzyńskimi radosną nowiną o tym, że będą mieli dziecko! Poza tym Malicka zapewniła Magdę, że nigdy nie straci kontaktu z Nadią, że będzie dbała o bezpieczeństwo dziewczynki. A gdyby działo się coś złego, to razem z Nadią i Dimą wrócą do Polski.

Ślub Julii i Dimy w 1903 odcinku "M jak miłość" do końca będzie tajemnicą

W dniu ślubu Julii i Dimy w 1903 odcinku "M jak miłość" niemal do ostatniej chwili Magda nie będzie miała pojęcia, że nadchodzi moment pożegnania z Nadią. Lada chwila dziewczyna, którą kocha jak własną córkę,wróci z ojcem i przybraną matką do Ukrainy. Tuż przed ceremonią ślubną w urzędzie Julia i Dima zaproszą Magdę i Andrzeja na spotkanie, nie ujawniając żadnych szczegółów. Budzyńska nie będzie świadoma, że weźmie udział w ślubie byłej kochanki swojego męża z ojcem Nadii.

Pożegnanie Julii, Dimy i Nadii w 1903 odcinku "M jak miłość". Wyjadą do Ukrainy!

Na ślub Julia i Dima w 1903 odcinku "M jak miłość" zaproszą tylko najbliższe osoby. Oprócz Budzyńskich w urzędzie zjawią się tylko Sylwia (Hanna Turnau) i Adam Werner (Jacek Kopczyński). Po tym jak zakochani się pobiorą, pożegnają przyjaciół i wyjadą z Polski do Ukrainy. Po weselu Magdę czeka więc smutne pożegnanie z Nadią.

- Kocham cię, ciociu!

- Ja ciebie też, skarbie…

Wygląda na to, że to będą ostatnie sceny Marty Chodowskiej, Michaiła Pszenicznego oraz Miry Fareniuk w obsadzie serialu "M jak miłość".