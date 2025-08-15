M jak miłość, odcinek 1873: Natalka przyłapie Karskiego z kochanką! Nie będzie już jej chciał? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Następny sezon "M jak miłość" dla Natalki Mostowiak będzie otwarciem kolejnego rozdziału w życiu. Nieszczęśliwie zakochana w Bartku (Arkadiusz Smoleński) odpuści sobie szwagra, wiedząc doskonale, że miłością jego życia jest Dorota (Iwona Rejzner). Nie zdąży jeszcze uleczyć złamanego serca, kiedy dostanie nauczkę od losu, boleśnie przekona się, że zbyt długo kochała bez wzajemności i być może przegapiła szansę na piękne uczucie, szczęście u boku Adama Karskiego.

Natalka będzie chciała Adama Karskiego w odcinkach "M jak miłość" jesienią

Po wakacyjnej przerwie w 1873 odcinku "M jak miłość" Natalka postanowi dać szansę szefowi policji, ale szybko pożałuje tej decyzji. W zaskakujących okolicznościach Natalia odkryje, że Adam spotyka się z inną, że na horyzoncie pojawiła się Paula, piękna, ponętna brunetka. Zanim policjantka zorientuje się, co naprawdę łączy Adama z Paulą, poczuje się zraniona, widząc Karskiego z tak atrakcyjną kobietą. Jak do tego dojdzie?

Karski zdobędzie sympatię córki Natalki w 1873 odcinku "M jak miłość"

W dniu, w którym w 1873 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu Natalka otworzy złamane serce dla Adama, zdecyduje się dać mu szansę, Karski po raz kolejny udowodni, że policjantka może na niego liczyć. Jak podaje światseriali.interia.pl, kiedy Natalii zepsuje się samochód, Adam wybawi ją z kłopoty i zawiezie jej córkę Hanię (Wiktoria Basik) do szkoły na sygnale. 10-letnia dziewczynka będzie zachwycona, polubi Karskiego coraz bardziej.

W 1873 odcinku "M jak miłość" Natalka odwiedzi Adam i nakryje go z inną kobietą

Na tym nie koniec, bo w 1873 odcinku "M jak miłość" Natalka zaplanuje niespodziankę dla Adama, nie wiedząc o tym, że szef policji zaprosił już do siebie na noc inną kobietę. Dlatego kiedy Natalia stanie w drzwiach domu Karskiego, czeka ją przykre rozczarowanie na widok pięknej, rozebranej Pauli, która będzie zasłaniała się tylko ręcznikiem.

- Cześć... Mogę wejść? I zostać chwilę? - zapyta Natalka zanim zobaczy Paulę. - Hej, kotku? To pizza? - Nie... - odpowie zaskoczony Adam. - Bardzo przepraszam, to nic ważnego, ja... po prostu chciałam pogadać... Nieważne, do jutra, cześć, widzimy się w pracy - zakończy wizytę Natalka, która w 1873 odcinku "M jak miłość" ze łzami w oczach wróci do siebie.

Kim będzie Paula w nowym sezonie "M jak miłość"?

Paula, nowa bohaterka w "M jak miłość", którą zagra Marcelina Kieres będzie ważną kobietą w życiu Adama Karskiego, dzięki której spróbuje zdobyć Natalkę. Atrakcyjna, pewna siebie znajoma komendanta policji stanie się częstym gościem na posterunku w Lipnicy, wzbudzając tym samym zazdrość Natalki o Adama. Wydaje się jednak, że Karski "zwiąże" się z Paulą tylko po to, aby Natalia wreszcie zwróciła na niego uwagę.