M jak miłość, odcinek 1900: Werner pozna diagnozę lekarza. Oto co Olek wykryje u Adama - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w nowym roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Po długiej przerwie świątecznej "M jak miłość" wróci na antenę TVP z premierowym 1900 odcinkiem, który dostarczy sporo powodów do śmiechu. Jak zawsze będzie można liczyć na Adama Wernera, który mimo swojego wieku, wykonywanego zawodu prawnika wciąż zachowuje się jak dziecko. Sylwia będzie musiała znosić histerie Adama, który wpadnie w panikę, bo będzie przekonany, że jest poważnie chory i nic mu już nie pomoże.

Objawy choroby Wernera w 1900 odcinku "M jak miłość". Co wykażą badania?

Kiedy Wernera w 1900 odcinku "M jak miłość" dopadnie ból kręgosłupa, Sylwia zawiezie go do kliniki Olka Chodakowskiego, a tam wybitny ortopeda zażartuje, że Adasia czeka stół operacyjny. Wcale nie zbagatelizuje objawów choroby Wernera, ale od razu wyczuje, że prawnik uroił sobie, że coś mu dolega! By mieć pewność, co do słuszności diagnozy, Olek zleci badania i przekaże pacjentowi dobre wieści.

- Na USG też niczego nie widać. Wszystko jest w porządku...

- Niemożliwe! A rezonans, tomografia? Mój kręgosłup wymaga specjalistycznych badań! - Werner nie się przekonać, że jest całkowicie zdrowy.

- Ale z medycznego punktu widzenia nic na to nie wskazuje... - oceni Olek.

- Ale ja się źle czuję!

- Rozumiem. Ja tego nie kwestionuję, tylko mówię, że objawy możliwe, że są psychosomatyczne...

- Słucham?

Oto co Olek wykryje u Wernera w 1900 odcinku "M jak miłość"

Wreszcie Chodakowski w 1900 odcinki "M jak miłość" powie Wernerowi wprost, co myśli o jego chorobie. Zaleci też prawnikowi specjalną kurację, żeby doszedł do siebie psychicznie, bo będzie podejrzewał u Adama nawet nerwicę!

- No psychosomatyczne. Mają podłoże psychiczne, a nie fizjologiczne. Mogą być wynikiem stresu, nerwicy lękowej. To z kolei prowadzi do nadinterpretacji objawów. Pojawia się efekt domina. Reasumując, twój kręgosłup jest zdrowy i wszystko z nim w porządku. Natomiast tobie możliwe, że przydałby się jakieś wakacje...

