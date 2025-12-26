M jak miłość, odcinek 1900: Aneta ujawni prawdę o związku Jakuba i Martyny! Oni ze sobą nie sypiają - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w nowym roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Wspólny wyjazd Martyny i Jakuba w 1900 odcinku "M jak miłość", pierwszym w 2026 roku, wywoła spore zainteresowanie Chodakowskich! Nie tylko Marcina, który zobaczy zdjęcia byłej ukochanej i przyjaciela na profilu społecznościowym, ale także Kamy i Anety. Choć żona Olka nie powinna się interesować tym, co łączy Jakuba z Martyną, to nie da jej spokoju podejrzenie, że tych dwoje się do siebie zbliżyło, że to właśnie Wysocka pociesza Karskiego po bolesnym rozwodzie z Kasią (Paulina Lasota).

Aneta w 1900 odcinku "M jak miłość" ujawni, że Martyna Jakub nie są razem

Z kolei Kama w 1900 odcinku "M jak miłość" zda sobie sprawę, że chociaż Martyna nie jest już jej rywalką, to Marcin wcale nie zapomniał o uczuciu, które wybuchło między nimi, kiedy stracił pamięć i mieszkał z lekarką na odludziu w jej leśniczówce w Kampinosie. Przygnębiona Kama zwierzy się Anecie, że nadal jest zazdrosna o Martynę, bo zorientuje się, że Marcin wcale nie wyrzucił jej ze swojej głowy, a może nawet ze swojego serca.

- Marcin ma z nią jeszcze jakiś kontakt?

- Nie, chyba nie, ale wydaje mi się, że boli go jej związek z Jakubem - przyzna Kama.

- Związek? Z tego, co wiem, tylko się przyjaźnią... - ujawni Aneta w 1900 odcinku "M jak miłość" i tym samym wprawi Kamę w osłupienie. - Serio, też mnie to dręczyło... Wiesz, że lubię wiedzieć, co w trawie piszczy. Ale przemaglowałam Olka, Olek Jakuba, no i wiem, że na pewno oni ze sobą nie sypiają...

Zazdrosna Kama w 1900 odcinku "M jak miłość" zapyta Marcina o uczucie do Martyny

Prawda o "związku" Martyny i Jakuba w 1900 odcinku "M jak miłość" będzie dla Kamy do tego stopnia przerażająca, że od razu zapyta Marcina, czy nadal coś czuje do swojej byłej kochanki. Bo skoro ona przyjaźni się z Karskim, przez co nadal jest blisko także Chodakowskiego, to może nie mieć żadnych oporów, żeby znów zawalczyć o ukochanego. Nie zważając na to, że Marcin ożenił się z Kamą. Odpowiedź, którą w 1900 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Marcina wcale jej nie uspokoi, Bo Chodakowski okłamie żonę.