M jak miłość, odcinek 1895: Mostowiakowie ściągną Kamę i Marcina z podróży poślubnej! Będzie im grozić niebezpieczeństwo - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1895 odcinku "M jak miłość" Kama i Marcin dopiero co wrócą ze swojej bajecznej podróży poślubnej na Malediwach do mieszkania Chodakowskiego, a już będą musieli z niego wybyć! Świeżo upieczeni małżonkowie zbyt długo nie nacieszą się błogimi chwilami tylko we dwoje, bo detektyw znów będzie musiał ratować świat! I to nie byle kogo, gdyż w grę wejdzie tutaj bezpieczeństwo Mostowiaków, które dla niego będzie priorytetem.

I stąd w 1895 odcinku "M jak miłość" państwo Chodakowscy niezwłocznie zjawią się w Grabinie, gdy z Marcinem skontaktuje się zaniepokojony Artur! Rogowski poprosi detektywa o pomoc w sprawie swojej biologicznej córki i jej prześladowcy, który z każdą chwilą będzie coraz bliżej Agnes. Aż w końcu będzie miał ją już nawet na wyciągnięcie ręki, stąd tak ważny będzie czas!

Artur poprosi Marcina o pomoc w sprawie prześladowanej Agnes w 1895 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1895 odcinku "M jak miłość" ani Marcinowie, ani wciąż pomagającej mu w agencji detektywistycznej Kamie, nie będzie trzeba tego tłumaczyć, bo świeżo upieczeni małżonkowie doskonale zdadzą sobie z tego sprawę. Dlatego czym prędzej zawitają do rodzinnego domu Mostowiaków, gdzie Artur od razu zaaranżuje Marcinowi spotkanie z Agnes.

- Możesz mi zaufać... Co prawda nie wziąłem ze sobą żadnych referencji, ale… podobno jestem całkiem dobry w tej robocie... - zapowie jej Marcin.

W tym momencie w 1895 odcinku "M jak miłość" Agnes faktycznie tak zrobi i w pełni zaufa Marcinowi. Tym bardziej, że przecież załatwi go jej biologiczny ojciec. Rotke otworzy się przed Chodakowskim i opowie mu wszystko na temat Martina. A detektyw szybko połączy kropki!

- Czyli... zachowywał się tak już w stosunku do swojej poprzedniej partnerki? - wywnioskuje detektyw.

- Dowiedziałam się o tym dopiero, kiedy sama odeszłam od Martina… Ona też przed nim uciekała. Martin… On chyba nie może znieść myśli, że jakaś kobieta może go zostawić… - wyzna mu Agnes.

Chodakowski pomoże Rotke, ale nie zdąży uchronić Mostowiaków przed Martinem w 1895 odcinku "M jak miłość"!

I oczywiście, w 1895 odcinku "M jak miłość" Marcin od razu obieca zająć się tą sprawą. Szczególnie, że zrozumie, że sytuacja jest naprawdę poważna, a w grę wejdzie nie tylko bezpieczeństwo Rotke, ale i wszystkich Mostowiaków! I stąd i Agnes nie będzie w stanie zachować się inaczej jak tylko pozwolić mu działać!

- Zrobimy tak... Namierzę faceta i ustalę, jak wygląda sytuacja. Będę potrzebował jego danych: nazwiska, adresu, telefonu, marki samochodu... Ale przede wszystkim twojej decyzji, czy chcesz, żebym się tego podjął! - postanowi Chodakowksi, na co Rotke naturalnie przystanie.

Tym bardziej, że dokładnie w tym samym czasie w 1895 odcinku "M jak miłość" Martin będzie już naprawdę blisko niej! Zwłaszcza, gdy zjawi się w przychodni Rogowskiego w Lipnicy i zacznie wypytywać o Artura, skąd szybko dostanie się i do rodzinnego domu Mostowiaków, gdzie przecież będzie ukrywać się Agnes! I wówczas Rotke znów wpadnie w panikę i zda sobie sprawę, że znów musi uciekać, bo Niemiec będzie ją już miał na wyciągnięcie ręki! Córka Artura znów wyjdzie, a tym samym zostawi swojego ojca i jego najbliższych ze swoim prześladowcą...