) M jak miłość, odcinek 1899: Basia zapyta Rogowskiego, jaką tajemnicę ma przed Marysią! - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Chociaż Basia w 1899 odcinku "M jak miłość" nie ujawni ojcu sekretu Agnes, że jest jego biologiczną córką, to Rogowski zacznie się domyślać, że zachowanie nastolatki jest związane ucieczką młodej Niemki z Grabiny. Spróbuje się skontaktować z Agnes, ale pozostawi jej tylko wiadomości na poczcie głosowej. Nie wiedząc ani gdzie jest córka Elsy, zmarłej ukochanej Artura z czasów studiów, ani też co teraz planuje zrobić.

Basia dochowa sekretu Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość"

Kolejna kłótnia Basi i Michała w 1899 odcinku "M jak miłość" sprawi, że Rogowski zabierze córkę na ryby nad rzekę, by szczerze z nią porozmawiać o tym, co się dzieje. Ale Basia uzna, że musi być lojalna wobec Agnes, musi dochować jej sekretu, bo to przyrodnia siostra powinna powiedzieć mu, że jest jej biologicznym ojcem.

M jak miłość. Basia zapyta Artura, co ukrywa przed Marysią

- Co wy się tak cały czas kłócicie z Michałem? - Dowiedziałam się czegoś o... koleżance. I obiecałam, że nikomu nie powiem. Może przez to trochę dziwnie się zachowuję i Michał myśli, że go zdradzam albo chcę z nim zerwać... - To chyba rozumiem, bo faktycznie ostatnio nie jesteś sobą... Lojalność wobec koleżanki jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest lojalność wobec osoby, z którą jesteś w związku - poradzi córce Rogowski. - A ty nie masz żadnych tajemnic przed mamą? - Może trochę... Nieistotnych zupełnie... Tylko nie mów jej o tym... - przyzna Artur.

Pożegnalna wiadomość Agnes do Artura w 1899 odcinku "M jak miłość"

W finale 1899 odcinka "M jak miłość" Agnes napisze do Rogowskiego pożegnalnego SMS-a.

"Artur, podjęłam decyzję, wyjeżdżam do Stanów. Koleżanka pomoże mi tam znaleźć pracę. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Ściskam mocno".

Od razu jej odpisze na tę wiadomość:

"Powodzenia Agnes, dbaj o siebie i odzywaj się czasem."

Rogowski w 1899 odcinku "M jak miłość" poprosi Agnes, żeby została w Polsce i nazwie ją córką

Ale zaraz potem zadzwoni do córki Elsy i nagra jej wiadomość na poczcie głosowej.