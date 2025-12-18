Barwy szczęścia, odcinek 3286: Triumfalne wejście Tomasza do hotelu. Samodzielne rządy Bruna dobiegną kresu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3286 - piątek, 02.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Zbliża się koniec hegemonii Bruna w hotelu, który sam stworzył. Choć w praktyce to rzadkie, w 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Stański poniesie karę za swoje oszustwa. Tomasz zostanie głównym udziałowcem hotelu.

Bruno przerazi się, że hotel zostanie przejęty w 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno wezwie Justina do gabinetu, gdy tylko dowie się o jego spotkaniach z inwestorami. Skotnicki zakomunikuje mu, że stracili jednego z najważniejszych udziałowców. Co za pech, że wycofał się właśnie teraz i żąda spłaty... To będzie sprytne psychologicznie posunięcie ze strony Justina, który zacznie od hiobowej wieści po to, by zaraz przekazać nowinę jeszcze gorszą dla Stańskiego tonem takim, jakby znalazł na nią remedium – najlepsze z możliwych:

- Nie ma powodu do zdenerwowania. Masz poważnego, stabilnego inwestora na sto procent.

Bruno będzie aż przebierał nogami, by poznać nazwisko człowieka, który wybawi go z opresji. Skotnicki z zadowoleniem odpowie mu, że zaraz sam się dowie, bo inwestor właśnie przyjechał, z uśmiechem wyglądając przez okno. Kiedy do jego gabinetu wejdzie pewny siebie Tomasz, Stańskiemu opadnie szczęka. A Tomek obwieści mu, że odkupiwszy udziały wszystkich inwestorów ma teraz w ręku pakiet większościowy hotelu. I odtąd Bruno musi z nim konsultować każdą związaną z firmą decyzję. Justin poda mu stosik dokumentów przygotowanych do podpisu. Zdenerwowany Stański zapyta, co razem kombinują i czy próbują przejąć hotel. Ale Kępski oznajmi mu tylko ze spokojem, że „wchodzi w dochodowy interes”.

Karolina zaplanuje rozprawienie się z Justinem w 3286. odcinku „Barw szczęścia"

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karolina (Marta Dąbrowska) usłyszy od Bruna, że Justin chce mu „ukraść hotel”. Zła Różańska obwoła Skotnickiego wrogiem, którego sami sobie wyhodowali. Postanowi od razu się na nim zemścić i wyrzucić z pracy. Niestety, nowa pani dyrektor wykaże, że nie zna przepisów prawa – nie będzie mogła się go pozbyć bez akceptacji Tomasza, głównego udziałowca. A on się na to nie zgodzi. Żądni odwetu, postanowią o zwolnieniu Kajtka (Jakub Dmochowski).

