Barwy szczęścia, odcinek 3287: Szczęście Oli i Justina nie potrwa długo! Po wspólnym zamieszkaniu zacznie się koszmar - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3287 - poniedziałek, 5.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3287 odcinku "Barw szczęścia" Ola ledwo co zdąży zadomowić się u Justina, gdy już pojawią się problemy. Jednak nie u niej, gdyż dziewczyna w końcu się przełamie i odważy i spędzi z ukochanym pierwszą wspólną noc od czasu założenia stomii, po której podejmie wreszcie przełomową decyzję o wspólnym zamieszkaniu ze Skotnickim, do czego on już wcześniej ją namawiał. Tyle tylko, że wtedy Zamilska jeszcze nie była na to gotowa.

Ale ich pierwsza wspólna noc zmieni wszystko! Do tego stopnia, że Ola nie tylko postanowi wreszcie wprowadzić się do swojego ukochanego, ale także już na stałe zostać z nim w Polsce i nie wracać do Włoch, skąd otrzyma naprawdę kuszącą ofertę pracy. Jednak dla Skotnickiego z niej zrezygnuje! I niestety wtedy w 3287 odcinku "Barw szczęścia" pojawią się schody...

Justin zacznie mieć coraz większe problemy w pracy w 3287 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3287 odcinku "Barw szczęścia" już wcale nie u Oli tylko Justina! A właściwie w jego pracy, w której Skotnicki zacznie mieć coraz więcej problemów, gdy zacznie działać za plecami Bruna! A to dlatego, że Skotnicki doprowadzi do tego, że to Kępski (Jakub Sokołowski) stanie się jednym z głównych udziałowców w hotelu i zyska aż połowę udziałów, o czym prędko dowie i Stański. I oczywiście nie będzie z tego zadowolony!

Do tego stopnia, że w 3287 odcinku "Barw szczęścia" postanowi zemścić się na Justinie i w ramach odwetu zwolnić z hotelu jego najbardziej zaufaną osobę, czyli Kajtka! Oczywiście, Skotnicki na to nie pozwoli i wstawi się za Cieślakiem, co doprowadzi do kolejnej ostrej awantury między nim a Stańskim. Mimo iż dopiero co zakończy się ta o Kępskiego, a teraz pójdzie następna!

Czy związek Oli i Justina przetrwa w 3287 odcinku "Barw szczęścia"?

A to w 3287 odcinku "Barw szczęścia" mocno odbije się na Justinie, a co za tym idzie także i na jego związku z Olą! Czy Zamilska pożałuje, że zrezygnowała ze wspaniałej oferty i powrotu do Włoch dla Skotnickiego? A może wręcz przeciwnie, zyska teraz okazję, aby się wykazać i wesprzeć ukochanego tak samo, jak wtedy on, gdy ona leżała w szpitalu?

Czy w 3287 odcinku "Barw szczęścia" ich związek to przetrwa, a oni będą tak szczęśliwi jak przedtem? A może Justin straci kolejną ukochaną, a Ola jednak wróci do Włoch do swojego dawnego życia? Czy Skotnicki znów zostanie sam? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

