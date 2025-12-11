Barwy szczęścia, odcinek 3286: Ola zrobi to dla Justina! Po wspólnej nocy podejmie najważniejszą decyzję – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3286 - piątek, 02.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Po romantycznym pikniku w 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ola otrzyma propozycję od swojego sycylijskiego szefa. Okaże się, że pomimo iż musiał zapewnić zastępstwo na jej miejsce, kiedy nie wróciła do hotelu w Syrakuzach z powodu choroby, przełożony wciąż trzyma dla niej posadę i liczy na jej powrót. Justin powie jej otwarcie, że nie chce, by jechała, ale żeby została z nim na zawsze w Polsce.

Obietnica raju w 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Justin zacznie nakłaniać Olę, by została z nim w Polsce. Obieca jej, że z nim niczego jej nie zabraknie. Będzie z nim żyć jak w raju, będzie jej gotował i opiekował się nią. I najważniejsze – z nim nigdy nie będzie się niczego bać.

Noc z Justinem zdecyduje o przyszłości Oli – 3286 odcinek „Barw szczęścia”

Justin stanie na uszach, żeby tylko Ola nie wracała na Sycylię. Tam jej nie chciał, a w Polsce zakochał się w niej już pierwszego wieczora, kiedy znowu się spotkali. Jakiekolwiek myśli o Reginie (Kamila Kamińska) już dawno wywietrzały mu z głowy. W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ola zacznie roztrząsać, czy rezygnacja z mieszkania na słonecznej, starożytnej wyspie byłaby dobrą decyzją. Tam czeka na nią dawna praca, a być może i awans… Tu – miłość i poczucie bezpieczeństwa u boku mężczyzny, który zrobiłby dla niej wszystko. Kiedy spędzą razem noc, wszystko stanie się jasne… Zamilska nie wróci już do Syrakuz. W tym samym, 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" niebiański nastrój Skotnickiego zmąci afera w hotelu – Bruno dowie się, że głównym udziałowcem jest teraz Tomasz i zażąda od Justina wyjaśnień. Nie będzie miło...