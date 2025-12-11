Barwy szczęścia, odcinek 3285: Justin obieca Oli raj. Ukochana dostanie świetną propozycję, ale on nie pozwoli jej wymknąć mu się z rąk – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3285 - wtorek, 30.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Justin pomaga chorej Oli we wszystkim, wyprzedzając jej pragnienia i potrzeby. Dla niego jest miłością życia i to z nią chce je spędzić do samego końca. Bardzo liczy na wspólną przyszłość.

Ola dostanie wiadomość od szefa z Sycylii w odcinku 3285 serialu „Barwy szczęścia”

W 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia” kilka dni urlopu Justin postanowi spędzić tylko z Olą. Najpierw zaplanuje dla niej piknik z okazji ustanowionego przez siebie Dnia Romantyka – właśnie takiego brakuje w kalendarzu, więc tym bardziej trzeba zacząć go obchodzić. W pewnej chwili nad jedzącą owoce Zamilską zacznie krążyć pszczoła, a próbująca ją odgonić dziewczyna poczuje, jakby miał się jej odkleić worek stomijny. Skotnicki zaraz ruszy jej na ratunek, zapewniając, że osłoni ją kocem. Nic złego się nie wydarzy, ale samo to, że mogłoby, zepsuje Oli nastrój i wrócą do domu. Po chwili skontaktuje się z nią jej szef z Sycylii z pytaniem o powrót do pracy. Justin nie będzie zadowolony:

- Ale przecież już kogoś znalazł na twoje miejsce. Nie chcę, żebyś gdziekolwiek jechała. Zostań tutaj ze mną. Na zawsze.

Justin obieca Oli raj w 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Ku rozpaczy Justina, Ola będzie się skłaniać ku temu, by jednak wrócić na piękną Sycylię, gdzie mieszkała całe dorosłe życie. W 3285. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Skotnicki będzie się starał nakłonić ją, by została, ponieważ od jej wyjazdu z wyspy wszystko się przecież w jej życiu zmieniło i jest w nim teraz… on. Zamilska zapyta z uśmiechem, czy jest pewien, że może jej zastąpić cały świat, a on przyrzeknie, że z nim nie zabraknie jej ptasiego mleka:

- Tam jest gorąco jak w piekle, a tu będziesz miała jak w raju. Zamieszkamy razem. Będę się tobą opiekował, gotował ci. Ze mną niczego nie musisz się bać.

