Barwy szczęścia, odcinek 3301: Mirek pozna straszną prawdę, która go zniszczy. Romans z przebiegłą Justyną od samego początku był ustawką – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3290. odcinku serialu „Barwy szczęścia” z Justyną spotka się u niej w domu Kujawiak (Karina Seweryn). Nauczycielka Mirka ze zdziwieniem przekona się bowiem, że jej szkolna koleżanka i jej uczeń są razem i da się przez nią zaprosić. W trakcie rozmowy Dorota przekona się, że Zytko wcale nie myśli o chłopaku poważnie. Mieści się on dla niej w kategorii zabawki. Niestety, jej słowa usłyszy nastoletni Wójcik…

Kompromitacja zazdrosnego Mirka w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zraniony słowami Justyny Mirek zobaczy ją flirtującą w ogródku kawiarni ze swoim trenerem. Nie wytrzyma i zazdrosny, podejdzie do niej z pretensjami. Zrobi z siebie takie widowisko, że Zytko bezceremonialnie go wyprowadzi, jak niegrzeczne dziecko, za ramię. Pełna kompromitacja!

Mirek przekona się, jaka naprawdę jest Justyna w 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Rozsypany emocjonalnie Mirek nie będzie w stanie skupić się na tyle, by przysiąść fałdów i skupić na nauce, a maturalny egzamin poprawkowy z języka polskiego tuż tuż. Bogusia (Halina Bednarz), która od początku twierdziła, że jego relacja z Justyną to błąd i Beata (Anita Jancia-Prokopowicz), nazywająca ich związek „piękną przygodą” – obie teraz zaczną się o niego martwić. A on będzie myślał tylko o kochance i przeżywał katusze zazdrości o nią. Dojdzie między nimi do strasznej awantury i rozstania. A w 3301. odcinku serialu „Barwy szczęścia” szczegóły tego zerwania podadzą lifestyle`owe media i tabloidy. Damian będzie wściekły – obawiał się, że praca Mirka w modelingu źle się skończy. I tak właśnie będzie, bo chłopak wreszcie zdobędzie stuprocentową pewność, że dla Zytko był tylko jednorazową przygodą i obiektem jej okrutnej manipulacji.