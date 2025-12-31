Barwy szczęścia, odcinek 3301: Andrzej znowu skrzywdzi Józefinę. Prosto z sądu trafi z zawałem do szpitala, ale odmówi leczenia – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3301 - piątek, 23.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3293. odcinku „Barw szczęścia” Józefina jednak znajdzie kogoś odpowiedniego do przeprowadzenia jej planu zemsty na Andrzeju. Ale mężczyzna podający się za Wejhera będzie w rzeczywistości podstawionym policjantem. Dżo może dostać zarzuty usiłowania zlecenia zabójstwa.

Dramat na procesie Andrzeja w 3300. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina przyjedzie na proces Andrzeja, by złożyć zeznania jako świadek oskarżenia. To będzie drugi raz, kiedy się zobaczą od czasu jego zniknięcia z jej kosztownościami. Najpierw Dżo zobaczyła go podczas policyjnej konfrontacji i bardzo ją wówczas zranił ordynarnymi uwagami. Teraz będzie jeszcze gorzej. Zastoja pokaże ją w sądzie w fałszywym świetle, kłamiąc na jej temat i zmyślając rzeczy, które publicznie ją zawstydzą. Doprowadzi tym nieszczęsną kobietę do utraty przytomności.

Józefina z zawałem w szpitalu w 3301. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Andrzej jeszcze raz skrzywdzi Józefinę. Równie mocno, jeżeli nie bardziej. Karetka zabierze ją do szpitala prosto z sali sądowej. W 3301. odcinku serialu "Barwy szczęścia" diagnoza będzie bardzo poważna – zawał. Dżo szybko nie wyjdzie z kliniki. Jej stan się nie polepszy ze względu na depresję. Poprawa samopoczucia Rawiczowej po tym, w jakie otchłanie przygnębienia wpędził ją Zastoja okradając ją z pieniędzy i szczęścia, nie trwała długo. I oszust zniszczy tę kruchą równowagę, jaką udało się jej osiągnąć. Najpierw wytrąciło ją z niej spotkanie z Chiszką (Mariusz Krzemiński), a teraz to – upokorzenie na sali sądowej. Józefina odmówi jednak leczenia, czym bardzo przejmie się Cezary. Nie będzie słuchać nikogo, a tym bardziej Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska). To ona popchnęła ją w ramiona Andrzeja i choć Dżo jej wybaczyła, to żal do Zwoleńskiej pozostał. Rawicz, który wcześniej obawiał się zemsty matki na Zastoi, teraz sam zacznie poważnie o niej myśleć. Natalia (Maria Dejmek) załamie ręce...