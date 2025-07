Barwy szczęścia. Małgorzata spróbuje naprawić swoje błędy. Nie da się zbyć skrzywdzonej Józefinie - ZDJĘCIA

Na początku Marczakowie nie widzieli w sobie winy w serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy Małgorzata i Jerzy (Bronisław Wrocławski) dowiedzieli się o dramacie Józefiny w „Barwach szczęścia", skwitowali to niemal wzruszeniem ramion. Stwierdzili, że zmarnowali czas na zakupy przed zaplanowanym weselem w Finlandii. Dla Zwoleńskiej utrata używanego samochodu i obrazów to było wszystko, co przydarzyło się Dżo – według niej, niewiele. Oczywiście, jej straty materialne są w rzeczywistości znacznie większe, ale do tego złamane serce, nadszarpnięte zaufanie do ludzi i zniszczona godność osobista – to też nic?!

Józefina oskarży Małgorzatę o zmowę z Andrzejem w „Barwach szczęścia” po wakacjach

W jednym z wrześniowych odcinków serialu „Barwy szczęścia” Józefina wyleje na głowę Małgorzaty kubeł zimnej wody. Oberwie się jej za wtrącanie się w życie Dżo i jego meblowanie nie w dobrzej wierze, ale by odsunąć ją od Natalii (Maria Dejmek). Rawiczowa przypomni sobie, jak Zwoleńska poznała ją z Andrzejem, jak go zachwalała, jak się nim zachwycała. Przypomni i jej to wypomni, wytaczając od razu ciężkie działa. Oskarży ją o intrygowanie i o zmowę z oszustem! A Jerzy przyzna rację poszkodowanej Józefinie. Stwierdzi, że wszyscy są winni. I przyzna też, że tęskni za golfem ze złodziejem…

Małgorzata zaoferuje pomoc Józefinie po przerwie wakacyjnej w „Barwach szczęścia”

W nowych odcinkach „Barw szczęścia” okaże się, że Józefina nie tylko nie jest sama, ale poza Cezarym jest jeszcze ktoś, kto dobrze jej życzy. I kaja się za swoje postępowanie, które – jak uważa – przyczyniło się do upadku Dżo. To będzie Małgorzata, chcąca wynagrodzić jej to, że zrobiła wszystko, by doprowadzić do jej ślubu. Przyjedzie do willi Rawiczowej, ale ona nie będzie chciała jej widzieć. Poprosi syna, by jej nie wpuszczał. Ale Zwoleńska nie da się odprawić. Wejdzie i powie zdecydowanie:

- Nie trać energii na odpychanie mnie, bo i tak ci się to nie uda. Jesteśmy rodziną, Dżo. Musimy się wspierać.

Jak ułożą się stosunki dawnych przyjaciółek? Czy przyjaźń to było nieadekwatne słowo dla ich relacji? Czy Rawiczowa wybaczy Marczakowej?

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl