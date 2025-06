Barwy szczęścia. Jerzy zapłacze po wielkiej stracie. Zatęskni za Andrzejem, choć już niedługo jego małżeństwo może runąć! - ZDJĘCIA

Józefina oskarży Małgorzatę o zmowę z Andrzejem w „Barwach szczęścia” po wakacjach

W serialu „Barwy szczęścia” we wrześniu Józefina powie Małgorzacie, że to ona jest odpowiedzialna za to, co ją spotkało ze strony Andrzeja i że z nim intrygowała, bo razem zmówili się przeciwko niej. Jerzego nie zdziwią pretensje Dżo. Przypomni żonie, jak opracowała i przeprowadziła plan połączenia przyjaciółki z nikomu bliżej nieznanym mężczyzną. Powie także, że i on nie jest bez winy. Oboje zachwycali się rzekomym Zastoją-Modelskim, co sprawiło, że Rawiczowa zaczęła czuć się z nim bezpiecznie.

Jerzy zatęskni za Andrzejem we wrześniowym odcinku „Barw szczęścia”

W kolejnym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Małgorzata zezłości się na Jerzego za jego wspominki miłych chwil, jakie spędził z Andrzejem, grając w golfa. Zacznie ją irytować jego nastawienie do oszusta po tym, co zrobił Józefinie. A on przyzna ze smutkiem w głosie, rozbrajająco rozkładając ręce:

- Polubiłem drania. Czuję... jakbym stracił przyjaciela.

Niewiarygodne! Przyjaciela? Serio?! Tym razem to Małgorzata posądzi Jerzego o zmowę z Andrzejem. Oskarżenia będą przybierać na sile, aż doprowadzą do poważnego kryzysu w małżeństwie Marczaków. Okaże się, że oszust zniszczył nie tylko Dżo…?

Józefina i tajemniczy Szkot w „Barwach szczęścia” we wrześniu

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Józefina, która znajdzie się na krawędzi bankructwa, postanowi sprzedać jedną ze swoich najlepszych klaczy – Robustę – za ułamek jej wartości, by jak najszybciej zapłacić bankowi pierwszą ratę spłaty kredytu. Poprosi Sofię (Valeri Gouliaeva), by skontaktowała się ze szkockim hodowcą koni spod Edynburga, którego poznały w Londynie. O tym, czy rzeczywiście dojdzie do transakcji, dowiemy się w serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl

