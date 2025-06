Barwy szczęścia. Józefina oskarży Małgorzatę o zmowę z Andrzejem. To już koniec ich przyjaźni! - ZDJĘCIA

Marczakowie się wybielili w serialu „Barwy szczęścia"

W zakończonym już sezonie „Barw szczęścia" Marczakowie niespecjalnie się przejęli dramatem Józefiny. Wiedząc już o tym, co się stało, narzekali na odwołany ślub w kontekście czasu straconego przez nich na zakupach. Małgorzata umniejszyła nawet skalę strat przyjaciółki, podliczając, że Andrzej ukradł jej „tylko” używany samochód i kilka obrazów – doprawdy, niewiele wiedzieli o tym, co naprawdę ją spotkało i jak wiele utraciła. Na to Jerzy (Bronisław Wrocławski) odpowiedział z podziwem w głosie dla oszusta, że „nie wziąłby byle czego”.

Marczak przyzna się do winy w nowym sezonie „Barw szczęścia” po wakacjach

To było nieuniknione. W serialu „Barwy szczęścia” we wrześniu tak skończy się wtrącanie się Małgorzaty w życie Józefiny – totalną awanturą. Marczakowa postanowi zadzwonić do niej i zaoferować pomoc – ona, która dołożyła wszelkich starań, by doprowadzić do jej związku z pseudoarystokratą! Dżo zacznie na nią krzyczeć i zbulwersowana Małgorzata się rozłączy, każąc jej się uspokoić. Jerzy zauważy, że żona jest wściekła i zapyta o powód. Nie zdziwi go to, co usłyszy:

- Naskoczyła na mnie z pretensjami. Że to wszystko przeze mnie... Przez moje, rzekomo, intrygi. I że byłam z Andrzejem w zmowie. Jerzy uprzytomni Małgorzacie, że intrygi wcale nie były rzekome i że naprawdę się postarała, by połączyć przyjaciółkę z Andrzejem. Wytrącona z równowagi żona – najpierw krzykami Rawiczowej, a teraz słusznymi uwagami Jerzego – wytknie mu, że on też się przyczynił do obecnej sytuacji Józefiny. Marczak przyzna jej rację:

- To wina nas wszystkich. Zachwycaliśmy się nim, zachwalaliśmy. A to go uwiarygadniało w jej oczach. Ale w golfa grał wyśmienicie.

Józefina się wyprzedaje w kolejnym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

Józefina będzie musiała sprzedać wszystko, co będzie mogła, by zebrać pieniądze na raty dla banku. W jednym z wrześniowych odcinków „Barw szczęścia” spróbuje pozbyć się jedwabnej sukni ślubnej, jaką kupiła za 20 tysięcy złotych. Pomoże jej w tym Asia (Anna Gzyra), którą Dżo poprosi, by wszystko zatrzymała w tajemnicy.

