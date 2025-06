Barwy szczęścia. Józefina zostanie sama w pustym domu. Sprzeda wszystko, a to i tak nie wystarczy – ZDJĘCIA

Józefina i tajemniczy Szkot w „Barwach szczęścia” we wrześniu

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Józefina po raz pierwszy ucieszy się, że Sofia (Valeri Gouliaeva) mieszka już w Londynie. Poprosi ją, by skontaktowała się ze szkockim hodowcą koni, który kiedyś zainteresował się jej Robustą, jedną z najcenniejszych klaczy. Teraz cena tego wartościowego konia mocno spadnie, bo Dżo będzie potrzebować pieniędzy na spłatę raty kredytu.

Józefina wyprzeda majątek w nowym sezonie „Barw szczęścia”

We wrześniu w „Barwach szczęścia” Józefina stoczy walkę o zachowanie schedy Cezarego. To dlatego tak bardzo będzie jej zależało na tym, by nie dowiedział się, jak zagrożone jest jego dziedzictwo. Dla niej to, że pozwoliła na utratę rodowego majątku Rawiczów, to największy życiowy blamaż – prawdziwa klęska. Dżo zacznie wyprzedaż od koni, potem przejdzie do mebli i innych antyków – tych, których nie zdążył ukraść Andrzej (Leon Charewicz) – a w końcu przejdzie do ubrań…

Wszystko na sprzedaż w rezydencji Rawiczów w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” we wrześniu Józefina postanowi sprzedać ostatnią pamiątkę po ślubie, który nie doszedł do skutku – suknię ślubną. Tę, za którą zapłaciła 20 tysięcy złotych, kiedy Cezary sugerował, by obstalowała ją u Asi (Anna Gzyra) za pięć tysięcy. Gdyby mogła, spieniężyłaby i pierścionek zaręczynowy, ale Andrzej go jej odebrał, kiedy spała odurzona jego „ziółkami”. Jedwabna suknia pójdzie za ułamek swojej wartości i to Sokalska będzie szukać dla niej klientki. Dżo uprosi ją jednak, by wszystko odbyło się w ścisłej tajemnicy. Wiadomo – syn nie może się niczego dowiedzieć. Ale dowie się i tak!