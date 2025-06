Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Cezary dowie się o długu Józefiny! Znów okłamie syna i nie powie, ile naprawdę zaciągnęła kredytu - ZDJĘCIA

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia" po wakacjach Józefinie (Elżbieta Jarosik) nie uda się utrzymać wstydliwych problemów w tajemnicy. Choć bardzo zależało jej na tym, by Cezary (Marcel Opaliński) nie dowiedział się o jej finansowej katastrofie, on w końcu pozna prawdę na temat długu w banku. Ale nie całą. Rawiczowa w następnych odcinkach "Barw szczęścia" przyzna się do zaciągnięcia kredytu, ale okłamie syna co do jego rzeczywistej wysokości. Prawdziwa kwota zaciągniętej pożyczki nie przejdzie jej przez gardło.