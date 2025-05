Koniec Barw szczęścia. Powrót dawnej Józefiny. Zrobi awanturę pracowniczce banku w ostatnim 3202 odcinku! – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3202 - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina dokładnie wyliczy Cezaremu (Marcel Opaliński) wszystkie szkody, jakie poniosła w rezultacie kradzieży. I chociaż będzie przybita skalą oszustwa, będzie musiała rozpocząć walkę o uratowanie majątku dla syna.

Gorzkie żniwa w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina zda sobie sprawę z tego, że bank nie ulituje się nad nią tylko dlatego, że padła ofiarą wyrachowanego oszusta. Nikt nie trzymał jej na muszce, kiedy podpisywała dokumenty kredytowe. I nikt inny, tylko ona, będzie musiała teraz spłacić zaciągnięty dług - pięć milionów złotych… Na liście strat znajdzie się jeszcze serce w kawałkach i fakt, że nigdy już nikomu nie zaufa...

Józefina po staremu ostra w 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary przyjedzie z Józefiną na policję, by złożyć zeznania w sprawie oszustwa i kradzieży przez Andrzeja. Zanim Kodur (Oskar Stoczyński) wezwie ją do gabinetu, będzie czekać z synem na korytarzu. W tym czasie jej telefon nie przestanie dzwonić. Dżo powie Cezaremu, że wyjdzie oddzwonić na zewnątrz. To bank będzie się do niej dobijał. Rawiczowa wykona telefon i znowu będzie sobą – nie znoszącą sprzeciwu, mówiącą zdecydowanym głosem, nie biorącą jeńców:

- Ale proszę pani! To jest pierwsza rata i nie macie żadnych podstaw, żeby kwestionować moją wypłacalność. A poza tym to jest tylko jeden dzień po terminie. Ja wiem, 40 tysięcy to jest dużo. Ale ja to ureguluję. Mam chwilowy przestój. Czekam na przelew. Proszę pani! Ja mam u was konto VIP! Pakiet premium! Od lat! I tak traktujecie starego, dobrego klienta?! Proszę mnie połączyć z kimś decyzyjnym. Czekam! - zakończy stanowczo.

Można odetchnąć z ulgą. Józefina odzyska dawny rezon. Nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać, to pewne!

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Tak Józefina odkryje zniknięcie Andrzeja i kradzież majątku! Trudny rozwód Kasi i Łukasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.