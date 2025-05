Barwy szczęścia, odcinek 3200: Cezary udowodni Józefinie, jak bardzo ją kocha. Przekręt Andrzeja zbliży ich do siebie – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3200. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej zniknie z rezydencji i życia Józefiny. W dniu wylotu do Finlandii nie będzie można go znaleźć nigdzie w stadninie. Odjedzie samochodem swojej narzeczonej, pełnym skradzionych, należących do niej cennych przedmiotów. Dżo wezwie Cezarego, który szybko przyjedzie.

Więź Józefiny i Cezarego w 3200. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Czekając na syna, Józefina pojmie, co tak naprawdę się stało. Dotrze do niej, że od początku znajomości z mężczyzną podającym się za Andrzeja Zastoję-Modelskiego była jego ofiarą, upatrzoną ze względu na swoją zamożność. W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary po przyjeździe zobaczy matkę w stanie skrajnego załamania, obejmującą poduszkę na kanapie. Będzie myślał o obdzwonieniu szpitali, ale Dżo go powstrzyma:

- Andrzejowi nic nie jest. Nie musimy dzwonić po szpitalach. Nie ma go tutaj i nigdy nie będzie – wypowie te słowa z pustym wzrokiem.

Cezary nie zrozumie, o co jej chodzi, ale wystarczy mu jeden gest. Matka otworzy przed nim opróżnioną przez złodzieja kasetkę na rodową biżuterię – tę, którą miała założyć na ślub.

- Nie wierzę… Chcesz powiedzieć, że okradł cię i uciekł?

- Ukradł moją biżuterię, obrazy, samochód… Wszystko! To wszystko było wymyślone! Cały ten ślub, życie! On chciał mnie tylko okraść… Okraść… To jest oszust! Oszust! - będzie powtarzać zrozpaczona Józefina, a Cezary będzie się starał ją uspokoić tuląc do siebie. Być może po raz pierwszy od lat staną się sobie tak bardzo bliscy...

Strata Józefiny to strata Cezarego - ostatni 3202. odcinek serialu „Barwy szczęścia"

W finałowym 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina pozna tożsamość oszusta i dowie się, że Janusz Sikora okradł już wiele kobiet przed nią, a kiedy byli razem, szykował już grunt pod kolejne przestępstwa. Dżo zrozumie, że nie będzie w stanie spłacić kredytu zaciągniętego pod zastaw stadniny i domu i wybierze się do Natalii (Maria Dejmek), by błagać ją o pomoc. Nie tylko dla siebie. Będzie myśleć również o ukochanym synu.