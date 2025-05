Koniec Barw szczęścia. Przepadnie dziedzictwo Cezarego w ostatnim 3202 odcinku! Oszukana Józefina nic mu nie zostawi - ZDJĘCIA

Finał Barw szczęścia. Józefina zmusi Natalię do ukrywania prawdy o Andrzeju w ostatnim 3202 odcinku! Cezary nie dowie się, co jej grozi - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" ostatni odcinek 3202 finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Andrzej – a właściwie Janusz Sikora – przekonał do siebie i zauroczył wszystkich związanych bliżej z Józefiną. Także jej syn dał mu się zwieść. Doszło nawet do tego, że to przestępcę ostrzegał przed swoją matką, by nie pozwolił jej wejść sobie na głowę.

Józefina może liczyć na Cezarego w 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy w 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina w dniu ślubu zorientuje się, że została okradziona, zadzwoni do Cezarego. Syn po przyjeździe postanowi obdzwonić szpitale, a kiedy Dżo przekona się, że padła ofiarą oszustwa, zadzwoni na policję. Matka będzie w rozpaczy, gdy uzmysłowi sobie, że człowiek, którego pokochała, od początku udawał uczucia wobec niej. Cezary zajmie się Rawiczową, która będzie w złym stanie.

Utracona scheda Cezarego w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia"

W finałowym 3202 odcinku "Barw szczęścia" Kodur przekaże Józefinie złe dla niej wieści. Janusz Sikora oszukał nie tylko ją. I nie tylko przed nią ofiar było wiele – również w trakcie związku z Dżo jej „narzeczony” umawiał się już z kolejnymi. Rawiczowej zamajaczy przed oczami widmo bankructwa, więc wybierze się do kancelarii synowej.

- Potrzebuję prawnika. I to natychmiast. A do kogo mam się zwrócić, jak nie do własnej synowej… - powie Natalii siadając w jej gabinecie.

Józefina uświadomi jej, że przychodzi po to, by Zwoleńska doprowadziła do odroczenia spłaty kilkumilionowego kredytu zaciągniętego pod zastaw stadniny i rezydencji. Wyjaśni, że to przemawiający do niej słodkimi słówkami oszust wmanipulował ją w pożyczkę i sam miał dokonywać spłat:

- Co miesiąc czterdzieści tysięcy. W razie braku spłaty kredytu... stracę wszystko.

Natalia dowie się od teściowej, że nie ma ona żadnej umowy zawartej z niedoszłym mężem na owe spłaty. A więc była to tylko ustna umowa dżentelmeńska. Józefina będzie świadoma tego, że Cezary najpewniej straci cały rodowy majątek Rawiczów, całą swoją schedę. Nie odziedziczy po niej nic. Dlatego będzie błagać synową, by nic mu nie mówiła. Ani o kredycie ani o zastawionych nieruchomościach, ani nawet o jej wizycie i ich rozmowie.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl