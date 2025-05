Barwy szczęścia, odcinek 3201: Bank zacznie domagać się od Józefiny pięciu milionów! Dług to nie jedyne, co zostanie jej po Andrzeju

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Wyjazd Agnieszki do Londynu. Tak zamaskuje, że nie chce przeprowadzić się do Warszawy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" w dzień wylotu na wesele w Finlandii Józefina nigdzie nie będzie mogła znaleźć Andrzeja. Ani swojego samochodu, biżuterii i – między innymi – cennego obrazu, który zniknie ze ściany w salonie.

Wymyślona miłość Józefiny w 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zaalarmowany przez Józefinę Cezary pojedzie do matki i dowie się, co zniknęło z domu. Dżo będzie wyliczać: rodowa biżuteria, cenne obrazy, samochód, złote sztućce, zabytkowa zastawa... Dotrze do niej wtedy skala tego ohydnego oszustwa opracowanego przez bezwzględnego człowieka, dla którego nic nie znaczyła. Który karmił ją kłamstwami, by mogła śnić swoją wymyśloną miłość.

Dług, złamane serce i brak zaufania w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina pojmie, że nie tylko nie otworzyła się dla niej żadna nowa perspektywa na przyszłość, ale że to koniec życia, jakie znała do tej pory. Odezwie się bowiem do niej bank z żądaniem spłaty długu opiewającego na pięć milionów złotych… I co teraz?! Kredyt został zaciągnięty pod zastaw stadniny i willi, a Dżo nie spisała z Andrzejem – tak naprawdę Januszem Sikorą – żadnej umowy, iż to on będzie spłacał raty. Tylko między sobą umówili się, że będzie płacił 40 tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, spadek po oszuście to jeszcze coś więcej – złamane serce, którego nigdy nie uda się poskładać i nadszarpnięte zaufanie do ludzi, którego Rawiczowa może już nigdy nie odzyskać.