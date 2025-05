Barwy szczęścia, ostatni odcinek 3200: Wymyślona miłość Józefiny. Od początku nie miała szansy na szczęście z Andrzejem

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Wyjazd Agnieszki do Londynu. Tak zamaskuje, że nie chce przeprowadzić się do Warszawy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3195. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Andrzej będzie się przyglądał ostatnim weselnym przygotowaniom Józefiny do wyjazdu do Finlandii ze złośliwym uśmieszkiem, kiedy nikt nie będzie patrzył. Zapowie nawet, że ślub z nim „będzie niezapomniany”. Już on się o to postara, okradając ją ze wszystkiego – oszczędności, antyków, biżuterii, od pokoleń należących do Rawiczów...

Józefina okradziona w 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nadejdzie wielki dzień, o którym Józefina marzy od wielu miesięcy – dzień wylotu do Finlandii i początku jej nowego życia u boku ukochanego Andrzeja. Ale po przebudzeniu jego przy niej nie będzie. Za to zaraz otrzyma telefon od krewnego, jednego z gości, który zawiadomi ją, że na lotnisku nikt nic nie wie o wyczarterowanym samolocie do Rovaniemi, więc też do saloniku VIP nie można wejść. Dżo obieca oddzwonić, kiedy tylko zapyta o to narzeczonego. Tyle że nigdzie go nie będzie. Zarządca stadniny powie, że go nie widział i Rawiczowa zacznie się zastanawiać, co się stało:

- No przecież nie zapadł się pod ziemię.

Niedługo potem wszystko stanie się jasne. Józefina spanikuje, kiedy spostrzeże, że na ścianie w salonie nie wisi już cenny obraz. Skontaktuje się z Cezarym i zorientuje, że kasetka z kosztownościami jest pusta.

Józefina oszukana w 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary powie Natalii (Maria Dejmek), że zniknął obraz z rodzinnej kolekcji i samochód matki, a Andrzej zapadł się pod ziemię. Kiedy dojedzie do rezydencji, Rawicz powie Józefinie, że trzeba zacząć sprawdzać w szpitalach, by się upewnić, czy jej narzeczonemu nic się nie stało. Ale ona będzie już wiedzieć, że to nie ma sensu, bo nic mu nie jest. Syn zapyta, czy się znalazł:

- Nie. I już nigdy się nie znajdzie. Zniknęły klejnoty rodowe, wartościowe obrazy, samochód, złote sztućce, zabytkowa zastawa stołowa. To wszystko było wymyślone... Nasze życie, ślub, przyszłość... On chciał mnie tylko okraść, to jest oszust.

Biedna, oszukana Dżo zrozumie, że nigdy nie miała żadnych szans na miłość z tym człowiekiem, dla którego była tylko zwierzyną łowną.

