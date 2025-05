Barwy szczęścia, odcinek 3200: Karol straci matkę. Zaraz potem wyjedzie z Polski

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Wyjazd Agnieszki do Londynu. Tak zamaskuje, że nie chce przeprowadzić się do Warszawy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Karol jest hamulcowym w swoim związku z Darkiem. Powiedział mu nawet, że odkąd się poznali, jest mu trudniej.

Między Karolem i Darkiem powiało chłodem w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Karol odmówił propozycji Darka, by spotykać się także w domu lekarza. Janicki poczuł się bardzo rozczarowany. Powiedział mu, że nie chce budować życia na kłamstwie i angażować w coś, co nie ma przyszłości. Karol odparł, że zależy mu na Darku, ale on zaczął już tracić cierpliwość. Pomimo tego zaproponował kochankowi, by się do niego wprowadził, lecz on stwierdził, że nie jest gotowy. Rozstali się chłodno.

Matka Karola wyrzeknie się go w 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3200. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karol zaskoczy Darka, kiedy bez zapowiedzi zjawi się u niego. Miał, co prawda, zostać u mamy jeszcze po świętach, ale zmienił plany. Czubak stwierdzi, że nie ma już matki. Wystawiła jego bagaże na klatkę schodową po tym, jak – namawiany od dawna przez Janickiego – dokonał przed nią coming outu. Stało się to przy dzieleniu się opłatkiem i wysłuchaniu – jak co roku – życzenia, by znalazł sobie jakąś miłą dziewczynę. Potem matka oskarżyła go o celowe „zniszczenie jej świąt” i zadeklarowała, że jego ojciec „przewraca się w grobie”.

- Na koniec dostała jakiejś histerii. Kazała mi się wynosić. Dlatego nie mam już matki. Ona na pewno straciła syna – powie Karol bez ogródek i wyzna, że czuje, iż dobrze zrobił:

- Nie żałuję. Wcześniej czy później... musiałbym to zrobić. Coraz bardziej ciążyło mi już to kłamstwo. A skoro wziąłem już wolne w szpitalu, to może wyskoczymy na narty? Nie mamy treningów, ty masz urlop, ja mam urlop... Jutro rano możemy szusować na stoku.

Już wcześniej myśleli o pensjonacie w Alpach – może pojadą razem…?

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl