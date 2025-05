Barwy szczęścia, odcinek 3195: Perfidny Andrzej nie odpuści Józefinie! Dzień ślubu zapisze się w jej pamięci na zawsze - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Agnieszka ucieknie do Londynu?! Tak spróbuje wymigać się od przeprowadzki do Warszawy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3195 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Andrzej gra swoją rolę zakochanego narzeczonego, a Józefina jeszcze nie wie, że naprawdę nazywa się on Janusz Sikora. Sprawił Dżo nawet ostatni prezent, zanim zniknie - trzy tygodnie intensywnego kursu tańca przed zaplanowanym ślubem. Wszystko po to, by na ostatniej prostej do finalizacji jego oszustwa Rawiczowa nie przekonała się o jego podłości.

Andrzej spełni obietnicę w 3195. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3195. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nieświadoma tego, komu zaufała, Józefina będzie w ferworze ostatnich przygotowań do wyjazdu do Finlandii na swoje wielkie podbiegunowe wesele. Andrzej będzie się temu przyglądał z wyrozumiałym uśmiechem, a kiedy nikt nie będzie patrzył – z cynicznym, złośliwym uśmieszkiem. Odstawi przedstawienie z biletami na samolot, które rzekomo dostarczy kurier. Niby się wścieknie na to, że wyglądają, jakby on sam je zrobił – za mało eleganckie! - choć przecież właśnie rzeczywiście sam je zrobił fałszując prawdziwe bilety.

- Ślub ma być perfekcyjny! - wykrzyknie.

- I będzie. Bo ty będziesz stał obok mnie – uspokoi go Dżo obejmując.

- Na pewno będzie niezapomniany – zapewni ją perfidny oszust.

I spełni swoją obietnicę. W dzień ślubu zniknie, odjeżdżając z rezydencji samochodem Rawiczowej, z jej oszczędnościami, najcenniejszymi antykami i rodową biżuterią. Na gości nie będzie czekał żaden wyczarterowany samolot, a dworek, który pod zastaw willi i stadniny odkupiła dla niego Józefina, szybko zmieni właściciela.

Andrzej ucieknie, a Józefina pójdzie po prośbie do Natalii w ostatnim 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W finałowym, 3202. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kodur wyjawi prawdę o Andrzeju okradzionej ze wszystkiego Józefinie. I rozwieje jej nadzieje na jego szybkie zatrzymanie zawiadamiając, że już zbiegł za granicę. Oszukana Dżo będzie musiała schować dumę do kieszeni i błagać o pomoc Natalię (Maria Dejmek), bo bank zacznie ją ścigać w sprawie spłaty kredytu.

