Barwy szczęścia, odcinek 3178: Ostatnia przedślubna niespodzianka od Andrzeja dla Józefiny. Porwie ją z rezydencji – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Andrzej wciąż nadskakuje Józefinie, która niedawno ubogaciła go o miliony. Taka jest wartość rynkowa zakupionego przez nią – w prezencie dla narzeczonego – dworku. Pieniądze na zakup pochodziły z olbrzymiego kredytu pod zastaw jej stadniny.

Andrzej wyniósł z rezydencji biżuterię Józefiny w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Józefina wydobyła z szafy szkatułkę z bezcenną biżuterią, by przyjrzeć się jej przed ślubem, który nadciąga wielkimi krokami. Andrzej od razu się nią zainteresował, ale Dżo natychmiast odsunęła jego rękę. Wobec tego zaproponował jej odświeżenie u znajomego „fachowca”. Rawiczowa dała mu więc kluczyk do szkatułki, który nosiła zawsze na łańcuszku na szyi. Zastoja-Modelski wyniósł klejnoty rodziny Rawiczów tego samego dnia.

Andrzej porwie Józefinę do tańca w 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3178. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina będzie przygnębiona z powodu tego, co Sofia obwieści na pierwszych urodzinach Czarka – że na stałe wyjeżdża do Anglii z synem.

- Kupiłem nam kurs tańca. Trzy tygodnie intensywnego kursu, dwa razy w tygodniu po półtorej godziny – nagle obwieści Andrzej, machając przed nosem Dżo kolorową kartką.

- Ostatnia rzecz, o której teraz myślę, to wygibasy na parkiecie – odpowie zasępiona Rawiczowa.

- Wiem, ale nie możesz tak siedzieć i się zamartwiać.

- Nie mam butów do tańca.

- Ale masz mnie. Całe nasze życie… nasza miłość – to jest najważniejsze, a inni niech robią, co chcą – wykrzyknie narzeczony i porwie ją do tańca, by od razu poćwiczyć taneczne ruchy, jeszcze zanim pojadą na zajęcia.