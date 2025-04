Barwy szczęścia, odcinek 3170: Andrzej dobije targu z Trojanem. Tak wbije nóż w serce Józefiny – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3183: Agresywny Szymański znów zaatakuje Kasię! Po powrocie do Brzezin już jej nie odpuści - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3170 - poniedziałek, 14.04.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina zastawiła stadninę w serialu "Barwy szczęścia". Pokazała Andrzejowi, jak bardzo go kocha biorąc gigantyczny kredyt w banku pod zastaw stadniny, by dać mu pieniądze na odkup rzekomo rodowego pałacyku. Pojechała z narzeczonym spotkać się z jego obecnym właścicielem, Trojanem. Spotkanie z nim wyglądało na ustawione, a termin sprzedaży podejrzanie szybki, ale nie wzbudziło to w zakochanej Dżo żadnych wątpliwości.

Andrzej jest oszustem w serialu „Barwy szczęścia"

Pod nieobecność Józefiny Andrzej pochwalił się jej rezydencją przed znajomym, Antonim Kiryłło (Cezary Nowak). Powiedział mu, że wreszcie spotkał kobietę, która była „wyzwaniem”… I zaproponuje jej w 3173. odcinku serialu "Barwy szczęścia", że odświeży przed weselem jej rodową biżuterię. Ma „znajomego jubilera”. Dżo może jej już nigdy więcej nie zobaczyć…

Józefina sfinalizuje zakup pałacyku dla Andrzeja w 3170. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3170. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina i Andrzej dobiją targu z uradowanym sprzedażą Trojanem. To Zastoi-Modelskiemu podziękuje dotychczasowy właściciel i jemu uściśnie rękę, choć pieniądze na zakup wyłożyła Dżo. Bardzo uradowana Dżo:

- Jestem taka szczęśliwa, jest mi tak miło, tak się cieszę, że mogłam ci pomóc.

- Nikt nigdy nie zrobił dla mnie tak wiele, jak ty – podziękuje jej narzeczony.

- Nie, ty więcej zrobiłeś – zaprzeczy Józefina i zaproponuje spacer po „rodowych włościach”.