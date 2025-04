Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3178: Nieżywy Henryk w ostatnich objęciach Tomasza! Rozpacz przyjdzie na sam koniec – ZDJĘCIA

W 3178. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz (Jakub Sokołowski) ponownie pojedzie do rodzinnego domu, by wydostać z niego dokumenty i ważne prywatne rzeczy należące do Wandy (Maja Barełkowska). Zdecyduje, że będzie z Henrykiem (Zbigniew Suszyński) stanowczy. Ale na miejscu powita go cisza, jak gdyby nikogo nie było w środku. Przez drzwi balkonowe zobaczy ojca leżącego na podłodze w kuchni. Niewiele myśląc, wyważy je i przekona się, że Henryk już nie żyje. Zobacz kolejność tych dramatycznych zdarzeń w naszej GALERII.