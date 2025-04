Barwy szczęścia, odcinek 3168: Kodur wezwie Wiktora na przesłuchanie. Tomasza to też nie ominie – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3175: Asia nie będzie chciała szukać ojca Emila. Nawet po to, by syn mógł polecieć do Stanów

„Barwy szczęścia" odcinek 3168 - czwartek, 10.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wiktor nie może się pogodzić z tym, że Henryk jest zupełnie bezkarny. Boli go to, że zniszczył całą rodzinę. W serialu "Barwy szczęścia" zwierzył się Tomaszowi, że życzy mu, by za to wszystko stary Kępski zapłacił „jakoś tak grubo, tak żeby poczuł”. Z miną, jakby już zaczął kombinować, jak tę zapłatę przyspieszyć.

Wezwanie na komendę dla Wiktora w 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia" następnego dnia po tym, jak Wiktor przestrzegł poderwaną przez Henryka młodą kobietę przed swoim ojcem gwałcicielem – nie dopuszczając do kolejnego przestępstwa - do skateshopu wpadnie Kodur, ale nie z przyjacielską wizytą.

- Dzisiaj na komendzie był wasz ojciec, zgłosił nękanie. Przez ciebie – wskaże na najmłodszego z Kępskich. Tomasz się wścieknie:

- Po co za nim łazisz?!

- Bo ma za dobre życie. Wszyscy przez niego cierpimy, a on się buja z jakimiś laskami. Ciebie to nie wkurza?

- Wkurza. I…?

- No właśnie. Ty też mu chyba dałeś w zęby.

- Ale na Tomka nie doniósł, a na ciebie tak. Poza tym przypominam, że spacer z dziewczyną to nie łamanie prawa – stwierdzi Marcin.

- Ale to jest gwałciciel. Ja ją chciałem tylko ostrzec. Być może uratowałem ją przed traumą na całe życie.

- Żaden gwałt nie został udowodniony. Niewykluczone, że będziecie teraz wzywani na komendę. Zwłaszcza ty – Kodur zwróci się do Wiktora.

- Dobra. To ja teraz czekam na oficjalny papier – powie chłopak i zaraz wyjdzie, pomimo że powinien dalej pracować. Tomasz zdenerwuje się, że może pójść do Henryka...

Wiktor zatriumfuje po śmierci Henryka w 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wiktor ucieszy się, że Henryk nie żyje i już nie będzie więcej krzywdził nikogo. Najwyraźniej los wreszcie ukarał go za wszystkie występki. Tylko, czy to naprawdę był los? A może ktoś pomógł przeznaczeniu…?