Barwy szczęścia, odcinek 3167: Wiktor zaplanuje zemstę na Henryku? Ma za wszystko odpowiedzieć! – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3167 - środa, 09.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Tomasz mocno przeżywa to, że tak krótko był tatą Wiktora. Przez całe lata nie czuł się gotowy do tej roli. Potem został nim naprawdę, a teraz, kiedy okazało się, że biologicznym ojcem jest Henryk, poczuł ogromny żal. Kilka razy mówił już Wiktorowi, że z jego strony nic się nie zmieniło i nadal będzie dla niego synem, ale chłopak ciągle go odtrąca i nie szczędzi mu szyderstw, co bardzo boli Tomka.

W 3167. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor zacznie myśleć o odwecie na Henryku

W 3167. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor zwierzy się Tomaszowi ze swojego gniewu na sytuację, w której jego ojciec nie ponosi żadnej zapłaty za swoje odrażające czyny:

- Wiesz, co mnie najbardziej wkurza? Że on jest bezkarny. Że my cierpimy, a on nic.

- Babcia – zacznie Tomek, ale zaraz się poprawi – to znaczy moja mama rozwiedzie się z nim. Już rozmawiała z prawnikiem.

- I to ma być kara?

- Straci rodzinę.

- To my straciliśmy rodzinę. Ty, ja, twoja mama… On się tym nie przejmie. Powinien za to zapłacić.

- Jak?

- Nie wiem, jakoś tak grubo, tak żeby poczuł.

- Wiktor, tylko nic nie kombinuj! - poprosi zaalarmowany Tomasz.

- A co ja mogę… - stwierdzi chłopak, który będzie miał minę, jakby jednak już do tego kombinowania przeszedł.

Wiktor zadowolony ze śmierci Henryka w 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nie tylko Madzia (Natalia Sierzputowska) i Grażyna (Kinga Suchan) poczują ulgę po tragicznej śmierci Henryka. Najbardziej jego koniec ucieszy Wiktora. Od dawna wkurzała go bezkarność ojca gwałciciela. Teraz odetchnie...

Barwy szczęścia. Wiktor zacznie śledzić Henryka! Uratuje kolejną ofiarę ojca w ostatniej chwili