Barwy szczęścia, odcinek 3179: Wiktora ucieszy tragiczny los Henryka. Po jego śmierci odetchnie z ulgą

„Barwy szczęścia" odcinek 3179 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3168. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Henryk odegra się na Wiktorze. Chłopak będzie go śledził i zauważy, jak z kolejną potencjalną ofiarą – młodą kobietą – będzie chciał jechać do swojego lub jej domu. Odważnie podejdzie i powie prawdę o jej adoratorze gwałcicielu. On mu tego nie daruje, omal nie padnie trupem z wściekłości… Złoży pozew o nękanie.

Śledztwo w sprawie śmierci Henryka w 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Bliscy Wiktora zauważą nienawiść, jaka buzuje w chłopaku pragnącym, by Henryk, jego ojciec, poniósł karę za swoje przestępstwa. I za to, że zniszczył swoją rodzinę. Dlatego za każdym razem, kiedy zniknie na noc, będą się martwić, że coś mogło mu strzelić do głowy, co mogłoby mieć bardzo poważne konsekwencje. Co będzie, jeżeli najmłodszy z Kępskich sam postanowi wymierzyć Henrykowi sprawiedliwość…? Kiedy Tomasz (Jakub Sokołowski) pojedzie do niego z misją od Wandy wydostania z jej domu paszportu i innych dokumentów i nikt nie otworzy mu drzwi, będzie się spodziewał najgorszego. I nie pomyli się – zastanie Henryka martwego na podłodze. W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" policja otworzy śledztwo w sprawie jego śmierci.

Ulga Wiktora, Madzi i Grażyny po śmierci Henryka w 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Po śmierci Henryka reakcje jego bliskich będą bardzo różne. W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wanda nieoczekiwanie dla samej siebie będzie cierpieć. Kochany Tomasz, jak zwykle, zaopiekuje się nią i będzie wspierał. Na drugim biegunie znajdzie się zadowolony z nagłego odejścia znienawidzonego ojca Wiktor. Chłopak będzie zdania, że w pełni zasłużył na taki koniec. Zgwałcone przez Henryka Madzia (Natalia Sierzputowska) i Grażyna (Kinga Suchan) odetchną pełną piersią. Pytanie, kto lub co spowodowało zgon starego Kępskiego, na razie pozostanie bez odpowiedzi.