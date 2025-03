Barwy szczęścia, odcinek 3178: Tragedia w domu Kępskich! Tomek zrobi to dla matki

Barwy szczęścia, odcinek 3178: Andrzej pozbędzie się Sofii. Doprowadzi do jej przeprowadzki do Anglii

„Barwy szczęścia" odcinek 3178 - czwartek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Ze wszystkich Kępskich to chyba Tomasz w serialu „Barwy szczęścia" najbardziej teraz nienawidzi Henryka. Przekonał się, że dla ojca nic nie znaczy – oszukiwał go latami, nawet jeszcze niedawno usiłował ukryć przed nim prawdę, nie zgadzając się na badania. Tomek musiał się posunąć do kradzieży jego maszynki do golenia, by zdobyć materiał genetyczny.

A kiedy Wiktor (Grzegorz Kestranek) dał mu do zrozumienia, że nie jest już dla niego tatą i nie będzie go tak traktował, nie wytrzymał. Poszedł do Henryka i dał mu w zęby.

W 3177 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Henryk nie da Wandzie wejść do domu

W 3177 odcinku serialu „Barwy szczęścia" po złożeniu przez Wandę pozwu rozwodowego Henryk zemści się wyprowadzając środki ze wspólnego konta. Kępska będzie musiała znaleźć pracę, ale nikt nie będzie jej chciał zatrudnić, a Wiktor nie zgodzi się, by pracowała w skateshopie. Będzie potrzebować dokumentów, ale w domu jej mąż wymieni zamki.

Tragedia u Kępskich w 3178. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3178. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz nadal będzie bronił matki przed Wiktorem i Oliwką (Wiktoria Gąsiewska). Dla niego, z racji wieku i bagażu doświadczeń, świat jest trochę mniej czarno-biały, niż postrzegają to jego młodszy brat (do niedawna syn) i partnerka.

Wanda przypłaci wyrzuty sumienia nadszarpniętym zdrowiem i prawdopodobnie już do śmierci nie wybaczy sobie, że nie uwierzyła Grażynie (Kinga Suchan). Jej przebaczenie niewiele tu pomoże. Niestety, dla Wiktora Wanda jest teraz tylko żoną jego ojca, a dla Zbrowskiej niechcianym gościem w domu.

Ale Tomek współczuje jej i jako jedyny stara się pomóc. Dlatego pojedzie do znienawidzonego Henryka – któremu powiedział, że jako ojciec nie istnieje już dla niego – by odzyskać dokumenty matki. Ale na miejscu przekona się, że doszło tam do tragedii… Co spotka lub kto dopadnie starego Kępskiego…?

