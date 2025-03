Barwy szczęścia, odcinek 3161: Wanda trafi do szpitala! Żona Henryka nie będzie chciała dłużej żyć po rozpadzie rodziny

„Barwy szczęścia" odcinek 3161 - wtorek, 01.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wanda wreszcie zostawi Henryka. Zrobi to w 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia". Nie będzie miała dokąd pójść, więc – pomimo oporu Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) – przygarnie ją Tomasz.

Henryk zamęczy Wandę w 3156. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3156. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk będzie nadal wściekły, że Wanda śmiała się wyprowadzić. Zacznie ją nękać, by wróciła. Będzie mu potrzebna do zajmowania się domem i gry pozorów – że jest niewinny i wszyscy w tę niewinność wierzą.

Wanda w szpitalu w 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Tomasz ciągle będzie wspierał Wandę, chociaż to przez jego decyzję udzielenia jej schronienia Oliwka się wyprowadziła. Kiedy matka zobaczy, do czego doprowadziły lata zamiatania pod dywan przestępstw Henryka i zamykanie na nie oczu, straci chęć do życia. Robiła to, by utrzymać rodzinę w całości, a teraz i tak się rozpadła, spektakularnie, na jej oczach. Zacznie się o to obwiniać. I dojdzie do wniosku, że całe jej życie nie miało i nie ma sensu, bo wszystko, co było dla niej ważne, rozsypało się. W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wanda straci przytomność i zostanie odwieziona do szpitala. Już nie trafi do niej wiadomość, że Wiktor (Grzegorz Kestranek) zniknął i nie ma z nim kontaktu.